Coronavirus en Belgique: combien de temps les personnes asymptomatiques sont-elles contagieuses?

Le coronavirus en Belgique est responsable de l'hospitalisation de 5.393 personnes actuellement. Le virus se manifeste de différentes façon chez les personnes. Certaines d'entre elles en sont porteuses mais ne présentent aucun symptômes. Elles demeurent toutefois contagieuses pendant plusieurs jours.

Parmi les personnes porteuses du coronavirus, toutes ne développent pas de symptômes. D'autant plus difficile à détecter, cette part de personnes infectées inquiètent la population. Combien de temps peuvent-elles être vectrices du virus ? D'abord la quantité de virus présente dans l'organisme est comparable à celle d'une personne présentant des signes de la maladie, selon le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Emmanuel André. "On sait que les personnes asymptomatiques peuvent avoir beaucoup de virus dans leur nez, dans leur bouche et donc contribuer à la propagation du virus", précise-t-il.

De nombreux virus excrétés en toussant

Toutefois, les personnes porteuses du virus sans avoir de symptômes représentent un risque plus réduit que les personnes atteintes par la maladie. Emmanuel André explique que "les personnes symptomatiques toussent, elles excrètent donc beaucoup de virus dans l'environnement. Ceci dit, on peut transmettre le virus dans l'environnement à travers les mains notamment".

Les personnes asymptomatiques sont porteuses du virus pendant une semaine environ estime le médecin. "Pendant une semaine, elles peuvent être un vecteur de transmission dans l'environnement et après cela, le virus disparaît".

