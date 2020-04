Coronavirus en Belgique: comment bien porter son masque? La démonstration de notre journaliste (vidéo)

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt est venue répondre à plusieurs interrogations. Elle nous a notamment montré comment bien porter son masque.

Chaque jour, vous nous faites parvenir une centaine de questions via le bouton orange Alertez-nous. Ces questions touchent à votre quotidien, votre santé, face à l’épidémie du coronavirus. Françoise nous demande, tout simplement, "Comment bien porter le masque?"

Dans la rue, de plus en plus de masques sont visibles. Qu’il s’agisse de masques chirurgicaux ou de masques en tissu, il faut faire attention à avoir les bons gestes.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Avant tout, il faut se laver les mains avant de prendre le masque, par l’élastique ou l’attaque. S’il s’agit d’un masque chirurgical, et qu’il présente deux faces de couleur différente, vous mettez la couleur vers l’extérieur, et la face blanche contre votre visage. C’est elle qui comporte le filtre.





Veillez à ce que la tige métallique soit bien placée vers le haut.

Une fois le masque en place, vous appuyez sur la tige métallique pour bien épouser la forme du visage. Vous ajustez également le bas du masque sous le menton.





> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

Ensuite, plus question d’y toucher. Toute la zone de tissu qui compose le masque est potentiellement contaminante. C’est là que se fixent les postillons et autres gouttelettes pulvérisées par ceux à qui vous parlez. Si vous êtes amené à toucher cette surface, il faut vous laver les mains à nouveau.

Il faut toujours que le masque englobe votre bouche et votre nez. Si vous avez envie de faire une pause et d’ôter le masque pour un petit temps, décrochez l’élastique d’une oreille et laissez-le pendre le temps de boire, par exemple. Puis rattachez-le, toujours en ne manipulant que l’élastique.





La durée de vie d'un masque chirurgical est de quatre heures maximum.

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions