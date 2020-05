Coronavirus en Belgique : "Comment entretenir vos masques en tissu? "

Lors de la conférence de presse de l'institut de santé publique belge sur le bilan journalier de l'épidémie de coronavirus en Belgique, le Dr Yves van Laethem a répondu à la question que beaucoup d’entre vous se posent : comment faut-il entretenir son masque en tissu ?

"Il est important d’avoir au minimum 2 masques en tissu pour pouvoir les changer dès que l’un a été trop utilisé, ou s’il est mouillé. Comment les entretenir? On va les laver à 60 degrés, on va les laver avec du produit de lessive habituel. Il ne faut pas de produit désinfectant particulier. Si vous ne savez pas les laver à 60 degrés, il faut les mettre dans une casserole et laisser frémir l’eau un peu. Il ne faut pas en faire davantage. Mais si vous n’avez pas pu les laver de manière adéquate, on va vous conseiller de les repasser avec un fer chaud, ce qui va dépasser la température avec laquelle le virus pourrait éventuellement survivre. N’oubliez pas qu’il faut laver vos mains avant et après toute manipulation de votre masque. C’est une nouvelle habitude que vous devez absolument prendre", explique le professeur.

Et de conclure: "Pour ne pas toujours toucher votre masque, il faut essayer de le mettre avant toute activité et l’enlever après. Ne placez pas votre masque dans le frigo ou le congélateur, cela ne sert à rien. Le virus tolère parfaitement les températures en question. Conservez vos masques dans un petit sac en tissu."

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be