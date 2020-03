Coronavirus en Belgique: comment expliquer le décès d'une enfant de 12 ans?

On a souvent entendu depuis le début de la crise que le coronavirus était particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Mais cela veut-il dire qu'il l'est aussi pour les plus jeunes ? S'agit-il d'un cas isolé ? Y a-t-il d'autres enfants en danger ?

Sur les 37.000 morts du Coronavirus dans le monde, seuls quelques cas d’enfants ont été recensés: une adolescente en France, un bébé aux Etats-Unis, un adolescent de 14 ans au Portugal et désormais un enfant de 12 ans chez nous en Belgique. Les complications liées au coronavirus sont extrêmement rares. "Ce n’est évidemment jamais exclu", explique Jean Gérain, responsable des maladies infectieuses au Chirec. Il enchaîne: "Le pourcentage même très faible veut dire qu’il y a parfois des cas. Mais d’une manière générale, les personnes qui ont de grosse complications ou qui décèdent du Covid-19 sont des personne âgées – le plus souvent au-delà de 75 ans - et souffrant d’autres pathologies chroniques."

Depuis l’apparition du Covid-19, la façon dont le virus touche les enfants suscite l’interrogation des scientifiques, car mêmes contaminés, ils se portent bien et présentent peu de symptômes. En Belgique, ce décès d’une enfant de 12 ans représente 0,1% des morts liées au Covid-19 . Une tendance qui se confirme aussi dans le reste du monde.

Ce sont des cas très rares

Yves van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, état présent de notre RTLinfo 19 heures. il commente la mort de cette jeune fille de 12 ans: "On ne s’attendait pas à cela car jusqu’à présent personne d’aussi jeune n’était décédé. En sens inverse, il ne faut pas semer la panique dans la population de parents de jeunes enfants. Ceci reste une exception. On ne s’attend pas à ce qu'il y ait de multiples cas identiques à celui-là. Cela nous rappelle que personne n’est à l’abri et qu’on doit prendre des précautions pour sauver les autres. Et même lorsqu’on est jeune prendre des précautions pour se protéger soi-même."

Simon Dellicour, épidémiologiste, ajoute: "C’est assez logique qu’il y ait malheureusement des cas de décès chez les personnes plus jeunes. Quand on regarde les chiffes en Chine ou dans les autres pays du monde, on a principalement des personnes âgées et/ou qui ont une faiblesse immunitaire mais il y avait aussi des cas chez les personnes plus jeunes et des enfants. Ce sont des cas très rares, mais malheureusement ils existent."