Coronavirus en Belgique: comment faire ses courses en toute sécurité?

Le coronavirus en Belgique a contraint des millions de Belges à changer leurs habitudes. Parmi elles, la façon de faire ses courses.

Après de nombreux pays, notamment européens, c'est mercredi la Belgique qui s'est confinée, avec des exceptions pour aller chez le médecin et dans quelques commerces jugés essentiels, et pour l'activité physique en plein air.

Les supermarchés et épiceries restent ouverts. Leur approvisionnement en produits alimentaires et de première nécessité est garanti dans les jours et les semaines à venir. Les autorités rassurent: pas de risque de rationnement, ni de rupture de stock.

Voici donc quelques conseils pour continuer à remplir les placards de la cuisine en toute sérénité.

Le nombre de clients présents dans les magasins est désormais limité à un client pour 15 mètres carrés au maximum. Il vous faudra peut-être patienter avant de pouvoir entrer dans le magasin.

Il est vivement conseillé de faire ses courses seul. Des exceptions existent. Vous pouvez bien entendu vous rendre au supermarché, accompagné de votre enfant.

- Respecter la distance sociale d'un mètre

En faisant vos courses, il est important de respecter une distance sociale d'au moins un mètre entre les autres clients du magasin. Interdit de s'agglutiner dans les rayons. Mieux vaut donc attendre patiemment son tour pour accéder au produit de son choix.

Cette distance sociale s'applique également au passage à la caisse. Entre le client qui vous précède et celui qui vous suit, il est important de garder au moins 1 mètre de distance. Avec le personnel aux caisses, même règle d'or. On ne se penche pas sur le caissier sous prétexte que l'on n'a pas entendu le montant...

- Limiter les contacts et appliquer les mesures barrières

Aujourd'hui, le personnel redouble de vigilance pour limiter le risque de propagation du virus au sein des enseignes. Les chariots et caisses sont désinfectés. Sur son site internet, le ministère de la Santé français explique: "Les caddies, comme toutes les surfaces, peuvent servir de support au virus si elles sont souillées par des gouttelettes respiratoires d’un sujet contaminé. Le virus peut rester quelques heures sur une surface comme un caddy, mais en quantité faible".

Le nettoyage des chariots avec une lingette désinfectante peut également être une solution, précise le ministère.

Dans certaines enseignes, un employé se trouve même à l'entrée et sert du gel hydroalcoolique à leurs clients avant que ceux-ci ne pénètrent les lieux. Cela concerne notamment celles qui proposent des aliments en vrac.

Le paiement par voie électronique est encouragé afin de limiter les contacts.

- Des créneaux horaires réservés aux seniors

Des supermarchés donnent la priorité aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'au personnel soignant pour faire leurs courses.