Coronavirus en Belgique: comment fêter Noël à plusieurs? La bonne idée de Justin

Sauf changement de dernière minute, les fêtes de fin d’année devront se faire en tout petit comité : un seul invité autorisé par foyer, deux pour les personnes vivant seules. Autant dire que les grandes tablées sont proscrites, à moins de se retrouver dehors en plein hiver. Certaines personnes, comme Justin, ont déjà tout prévu.



Justin vient d’acquérir un chauffage de terrasse au gaz, car il ne voulait pas sacrifier son Noël en famille : "On voulait inviter nos parents pour les fêtes et on savait que cela allait être compliqué. Du coup, on a séparé, on a divisé et en plus on fait ça à l’extérieur pour être sûrs que les parents soient en sécurité". Une solution qui a un certain coût : 145 euros, dans le cas de Justin.

Pensez à la location



Une autre possibilité est de louer un dispositif chauffant. Michel est le gérant d’une société de location de matériel et il confirme qu’il y a une demande importante pour le soir du réveillon du 24 décembre. Au total, il y a déjà une dizaine de commandes. "80% des demandes sont pour des chauffe-terrasses de type champignon au gaz. Le reste se partage entre du brasero et du chauffage classique", explique Michel.



Avec l’annulation des marchés de Noël, cette entreprise avait forcément moins de rentrée financière. Ces nouveaux clients sont donc les bienvenus.

