Coronavirus en Belgique: comment les Belges vivent-ils le confinement? (sondage)

Une étude de l'UCLouvain et de l'Université d'Anvers révèle qu'un Belge sur deux souffre du confinement. Et ce sont surtout les jeunes qui ont de plus en plus de mal à le supporter.

Pas facile de se sentir enfermé, toujours plus à l’étroit, sans savoir quand cela va se terminer. Avant la crise, 18% de la population se sentait mal psychologiquement. Depuis le début du confinement, ce sentiment concerne un Belge sur 2. Chez les personnes dont un proche est atteint du coronavirus, on grimpe à 67%, et à 73% chez les sondés qui sont eux-mêmes malades.

Ce confinement attriste surtout les adolescents: 2 jeunes Belges sur 3 vivent mal cette situation selon un sondage chez les 15-25 ans. Ce taux est inversement proportionnel à l’âge des répondants: seul un tiers des plus de 65 ans se dit atteint par ce confinement.

Plus les habitudes sont chamboulées, plus le risque de mal-être est grand. Chez ceux qui ont dû restreindre l’activité physique, le risque d’un coup de mou augmente de 20%.

Les réseaux sociaux n’aident pas à garder le moral, selon cette étude. Et pourtant, 95% des sondés voient leur temps d’écran considérablement augmenter.

