Les camions de la chaîne du froid se préparent à planifier l'acheminement des millions de doses de vaccin contre le coronavirus. Et tous se disent prêt à relever le défi même si l'ampleur de la tâche reste difficilement quantifiable.

Les premiers vaccins disponibles proviendront de la société Pfizer. Or, l’un de ses sites de production se trouve à Puurs, un village situé en province d'Anvers. De là, les vaccins seront transportés par camion vers l’aéroport de Zaventem, dans une zone centralisée gérée par la société Medista. Elle est spécialisée dans le transport médical.

Première tâche : livrer les 600.000 doses du vaccin Pfizer d'ici janvier. Avec l'obligation de maintenir ses doses à une température constante de -70 C°. Une obligation qui existe déjà pour des vaccins autre que celui pour lutter contre le Covid mais aussi pour le transport d'organes.

De la glace sèche

Le vaccin des laboratoires Pfizer doit être conservé sous la barre des -70°C dans de la glace carbonique, dite "glace sèche" ou dans des frigos spécifiques. "Les glaces sèches sont du CO2 en forme solide. On se met dans un caisson isolé, on met de la glace sèche avec le vaccin. Ça permet de garantir une température à -80°C pour transporter différentes choses commet des vaccins, des organes ou encore du sang. On a déjà des machines pour différentes applications", explique Christophe Cuigniez, directeur général de Cryonomic (une entreprise spécialisée dans les machines de nettoyage cryogénique et des machines de production de glace carbonique) à Gand.

Les hôpitaux jouent un rôle crucial

Depuis Zaventem, ils partiront soit vers l’étranger, soit vers nos hôpitaux. C’est l’Agence fédérale des médicaments qui va gérer la coordination pour distribuer ces vaccins. "Il y a des hôpitaux qui ont des installations qui permettent cette température extrêmement basse qu'il faut pour préserver les vaccins Pfizer. Il y a d'autres hôpitaux où Pfizer peut installer des box qui permettent de préserver ce type de vaccin. Les hôpitaux seront, dans un certain sens, le premier hub décentralisé", indique Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé.

Les hôpitaux joueront donc un rôle crucial car les maisons de repos ou les pharmacies ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour conserver le vaccin à cette température.

