Avec la progression du coronavirus en Belgique, des mesures ont été prises ce vendredi soir par le comité de concertation qui réunit les autorités politiques fédérales et régionales. Celles-ci ont décidé la fermeture de tous les bars et restaurants pour une période d'un mois avec une évaluation dans deux semaines. Les patrons de l'horeca recevront des compensations financières. Un couvre-feu sera aussi imposé entre minuit et 5 heures.