Coronavirus en Belgique: un premier week-end chargé en contrôles sur les routes, ils vont se poursuivre

Le coronavirus en Belgique impacte les vacances de Pâques qui viennent de débuter. De nombreux contrôles ont été effectué en ce premier week-end habituellement marqué par un trafic intense sur les routes du pays. La police fédérale se dit satisfaite du respect des règles de confinement par les Belges.

Le premier week-end des vacances de Pâques a été marqué par une météo particulièrement clémente. Les Belges ont toutefois résisté à la tentation et semblent avoir respecté les règles du confinement imposé depuis le 18 mars. Comme le constate le porte-parole de la police fédérale Régis Kalut, au micro d'Antoine Schuurwegen ce sur Bel RTL ce matin : "Globalement on est assez satisfaits car les contrôles ont été très nombreux et on constate que les gens qui ne respectent pas sont une minorité. Sur les milliers de véhicules contrôlés, extrêmement peu de gens n’ont pas respecté les règles en mesure".

En effet, sur les 14.000 contrôles effectués à la frontière avec les Pays-Bas, 264 véhicules ont été renvoyés et une dizaine de procès-verbaux seulement ont été dressés. Peu de monde a été constaté sur la côté également, tandis qu'un mariage a dû être annulé à Bruges.

Des contrôles tout au long du confinement

Les conditions que l'ensemble du pays connaît depuis la mi-mars rendent très particulières les vacances de Pâques cette année. Si le porte-parole de la police fédéral se satisfait du déroulé de ces premiers jours, il assure que les contrôles ne se relâcheront pas pour autant. "Il est vrai qu’on a tapé un peu fort ce week-end au niveau des contrôles, mais de toute façon, c’est la priorité numéro 1 de la police intégrée. Les contrôles avaient déjà lieu avant et ils vont continuer toutes les vacances et jusqu’au 19 avril au moins", date pour l'instant prévue pour la fin du confinement.

En cas de doutes sur la nécessité d'un déplacement, Régis Kalut rappelle l'existence du site https://www.info-coronavirus.be/ listant toutes les règles à suivre et les questions qu'elles soulèvent le plus souvent.