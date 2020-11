Après ce congé d'automne prolongé, la rentrée scolaire de ce lundi 16 novembre se fait en code rouge. Le code le plus strict qui sera probablement maintenu jusqu'aux vacances qui débutent le 21 décembre. Une évaluation de la situation est prévue le 1er décembre. Qu'en est-il concernant les examens de Noël? Vont-ils se dérouler de manière traditionnelle?

Alors qu'une partie des élèves reprendra le chemin de l'école ce lundi, beaucoup d'entre eux ainsi que leurs parents se demandent s'il y aura des examens de Noël.

Dans l'enseignement officiel, la décision est connue depuis la fin du mois de juin : pas de session d'examens. Le réseau Wallonie-Bruxelles enseignement préfère consacrer ces jours à rattraper ceux qui ont été perdus depuis le début de l'année. Il s'agit ici de regagner des semaines d'apprentissage.

"C'est vraiment un choix que l'on a fait. On a posé ce choix fin mai, début juin de l'année dernière en se rendant compte que le confinement avait duré et allait être compliqué à rattraper. Heureusement, on a pu avoir un mois de septembre à peu près normal. Octobre a été très compliqué. Aujourd'hui, on se rend compte que l'on a pris une bonne décision à l'époque car ça nous permet d'assurer des semaines de cours. On maintient les cours et les évaluations peuvent se faire dans le cadre d'un travail, d'un contrôle ou d'un exposé de manière continue", justifie Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Dans l'enseignement libre (catholique), l'appréciation est laissée aux écoles :

- certaines les ont supprimés

- certaines reportent en janvier ou au 1er trimestre 2021 (cela concerne peu d'établissements)

- certaines ont réduit cette session avec quelques interrogations sur certains points de matière en classe

"Je pense évidemment que l'on peut s'en passer car le début de l'année a parfois été un peu chaotique dans les écoles. On va mettre le paquet pour rattraper, au maximum, les retards d'apprentissage. Toutes les semaines que l'on peut gagner sont bonnes à prendre", indique la ministre de l'Éducation Caroline Désir.

