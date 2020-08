Coronavirus en Belgique: "Depuis fin juillet, on voit une augmentation des cas positifs dans les maisons de repos"

Lors de la conférence de presse du centre de crise, Frédérique Jacobs, médecin et actuelle porte-parole est revenue sur la situation dans les maisons de repos et le nombre de décès du coronavirus répertoriés par semaine.

"Si on considère les décès au cours de la semaine précédente, on a en moyenne 9 décès qui ont été comptabilisés pour la semaine dernière, soit l'équivalent de la semaine précédente. C'est encore un petit peu tôt pour attribuer cela éventuellement à la canicule. Mais d'un autre côté, on a vu l'apparition d'un certain nombre de foyers dans les maisons de repos qui se sont soldés par quelques décès. Donc, on attend l'évolution de ces chiffres pour pouvoir conclure. On arrive à 10.000 décès qui ont été dénombrés depuis le début de cette pandémie. Ce chiffre doit être pris avec beaucoup de précautions, parce qu'on vient d'avoir de nouvelles de l'Agence Flamande de Santé, qui a récolté des informations plus précises au niveau des maisons de repos, et notamment sur les causes du décès. Nous analysons ces données pour l'instant et on vous donnera des chiffres plus précis à la fin de la semaine."

Comparaison avec la première vague

Qu'en est-il de la situation actuelle dans les maisons de repos? Frédérique Jacobs donne les chiffres et détaille: "Pour revenir aux maisons de repos, on y a effectué une petite analyse de l'évolution du nombre d'infections. Comme vous pouvez le voir, la situation est encore favorable pour le moment dans les maisons de repos, si l'on compare avec la première vague. Les chiffres que je vais vous donner sont basés sur les données rapportées par les maisons de repos et collectées par Sciensano. Lors de la première vague, le nombre de résidents avec une infection possible ou confirmée a culminé à la fin du mois d'avril avec en moyenne 80 cas pour 1.000 résidents. Et à cette époque, la majorité des centres de soins résidentiels avait rapporté une ou plusieurs infections. 89% des maisons de repos avait au moins une personne atteinte. Depuis le 22 juin, on rapporte des infections dans 43% des centres d'hébergement avec un petit nombre d'infections, 1 ou 2 par endroit. Et donc on peut conclure, que plus de la moitié de ces centres n'ont actuellement aucun cas d'infection parmi leurs pensionnaires."

Hausse des cas positifs dans les maisons de repos

Et l'expert de mettre en garde: "Depuis fin juillet, on voit une augmentation du nombre de personnes détectées positives dans les maisons de repos. Cela va de pair avec l'augmentation de la circulation du virus dans la communauté. Cela témoigne de la difficulté de protéger de manière absolue les personnes plus âgées, et plus fragiles face au virus. Si on reprend les chiffres des deux dernières semaines, on voit qu'on a pu identifier 28 foyers dans les maisons de repos, répartis dans tout le pays. Mais on doit noter que la plupart des infections se trouvaient à Bruxelles-capitale avec 11 foyers, Anvers (6 foyers) et Liège (5 foyers). Le 18 août, le nombre de résidents avec un covid 19 possible ou prouvé était de 4/1.000 en Flandre, 3/1.000 à Bruxelles et 2/1.000 en Wallonie. On peut conclure que les maisons de repos réussissent mieux à empêcher l'entrée du virus que lors de la première vague, mais que la vigilance est toujours requise. Les visites doivent rester possibles parce que c'est un besoin humain important mais il est très important d'organiser la visite de manière sûre", a rappelé Frédérique Jacobs lors du point presse quotidien sur la propagation du nouveau coronavirus.