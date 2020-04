Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: bientôt des visioconférences dans les prisons, les tests s'intensifient dans les maisons de repos

Le coronavirus en Belgique continue d'impacter, chaque jour un peu plus, la vie des Belges. Les autorités ont dénombré plus de 6.000 décès sur le territoire belge depuis le début de l'épidémie. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS - LE DIRECT Voici le fil des informations

Des vidéovisites seront prévues dans les prisons

Alors que les visites dans les prisons ont été suspendues en raison du confinement, un projet pilote de vidéoconférence va prochainement être lancé, rapporte La Dernière Heure vendredi. Des visites virtuelles seront organisées dans plusieurs établissements du pays dans les prochains jours.

L'horeca prépare différentes pistes pour se relancer après la crise

La Fédération Horeca Bruxelles a préparé une note de 18 pages pour sortir le secteur de la crise causée par le coronavirus, suggérant entre autres un vaste emprunt populaire, rapporte L'Echo vendredi. Alors que certains craignent les fermetures et les faillites en cascade, la Fédération Horeca Bruxelles travaille sur une note proposant différentes pistes, dont celle d'un vaste emprunt populaire, pour dégager les fonds nécessaires à la relance du secteur.

Les musulmans de Belgique entament le ramadan, à l'épreuve du confinement

Le mois de jeûne du ramadan commence vendredi pour les musulmans de Belgique, en pleine pandémie de coronavirus. Plus que jamais cette année, ce mois particulier bouleversa les habitudes des fidèles, tiraillés entre privation de nourriture et confinement.

Les tests dans les maisons de repos wallonnes s'accélèrent



Le rythme des tests dans les maisons de repos wallonnes s'accélère, le nombre de tests planifiés étant passé de quelque 9.500 la semaine passée à près de 28.000 cette semaine, a affirmé la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, jeudi soir, en commission spéciale du parlement wallon.

Etterbeek prévoit des "zones de rencontre" pour piétons et cyclistes durant le confinement

Plusieurs "zones de rencontre" temporaires pour les piétons et cyclistes vont être mises en place sur le territoire d'Etterbeek durant la période de confinement, signale vendredi la commune bruxelloise dans un communiqué. "L'objectif de la commune d'Etterbeek est de permettre aux piétons et aux cyclistes de disposer de plus de place sur les voies latérales de l'Avenue de Tervueren, le pourtour du Parc du Cinquantenaire, les voies latérales du Boulevard Saint-Michel et de l'Avenue des Casernes", détaille le communiqué.