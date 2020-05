Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 21% des Belges ont déjà annulé leurs vacances d'été

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

BILAN SANITAIRE (de lundi midi)

Lundi midi, de nouveaux chiffres ont été dévoilés concernant la Belgique, et ils sont toujours sur la bonne courbe pour un retour à la normal. Les hôpitaux belges accueillent un total de 3.082 patients en raison de leur contamination au nouveau coronavirus. Au cours des dernières 24 heures, 84 nouvelles admissions ont été enregistrées et 63 personnes ont été autorisées à quitter l'hôpital. En outre, neuf patients ont quitté les soins intensifs, qui accueillent désormais 646 malades. Par ailleurs, un total de 8.016 décès ont été rapportés, en lien avec l'épidémie de Covid-19, soit une augmentation de 97 défunts en 24 heures.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Les Belges et les vacances d'été

Pas de décision pour l'instant concernant les vacances d'été. Cependant, 21% des Belges ont décidé d'annuler leurs vacances, tandis que 54% les maintiennent pour l'instant. Et c'est assez logique, sans savoir si les frontières seront rouvertes. Vous êtes nombreux à envisager de partir près de chez vous. Avant la crise, 7% des Belges planifiaient un séjour en Wallonie: ce chiffre qui est passé à 27%. Sondage réalisé auprès de 3.000 personnes pour le compte du ministère wallon du tourisme qui a mis en place un groupe de relance.

Un nouveau conseil national de sécurité ce mercredi matin

Le Conseil National de Sécurité se tiendra à 9h ce mercredi au Palais d'Egmont. Une conférence de presse aura lieu dans l'après-midi. Une consultation entre ministres-présidents et la Première ministre se tient ce mardi à partir de 18h. Le but étant de régler des détails avant la prise de décisions définitives ce mercredi. Pour rappel, lors de ce Conseil National, plusieurs problématiques seront abordées (en savoir plus).

Dimitri Fourny et d'autres élus verbalisés pour non-respect du confinement

Nous sommes donc toujours confinés, avec des restrictions et infractions à la clé en cas de non-respect des consignes. Et c'est aussi valable pour nos élus. Dimitri Fourny en a fait les frais, il a été mis à l'amende. Le bourgmestre sortant de Neufchâteau a été surpris devant une buvette de club de foot, et il n'était pas seul (en savoir plus).

Les médecins spécialistes ont reçu une liste des soins prioritaires à assurer

Depuis deux jours, les consultations non urgentes ont repris dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Et oui, une liste pour les spécialistes détaille les "semi urgences" à assurer dans le mois ou les trois mois. Il s'agit des les consultations de suivi pour un cancer, évidemment, mais une opération de la hanche ne doit pas non plus être reportée trop longtemps.

Plus de 180 communes wallonnes se sont déjà procuré des masques pour leur population

A l'heure actuelle, plus de 180 communes wallonnes - sur 253 - se sont déjà procuré des masques à distribuer à leur population, via des commandes qu'elles ont passées ou par l'intermédiaire d'initiatives citoyennes, a affirmé mardi soir le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, en commission spéciale du parlement régional.

Les spécialistes peuvent à présent se référer à une liste des soins prioritaires

Les médecins spécialistes disposent depuis jeudi d'une liste de référence pour les aider à déterminer l'urgence de certains soins, alors que de nombreux interventions et rendez-vous de suivi ont été reportés au début de la crise sanitaire du coronavirus. L'objectif est d'éviter tout dommage irrémédiable pour la santé du patient, souligne mardi le Groupement belge des unions professionnelles des médecins spécialistes (GBS), sollicité par Belga.

Plus de 60.000 masques confectionnés derrière les barreaux

Les détenus ont confectionné quelque 61.000 masques dans les différentes prisons du Royaume, a indiqué une porte-parole des établissements pénitentiaires mardi. Dix-sept prisonniers ont par ailleurs été testés positifs au coronavirus.

Les grandes surfaces vont désormais vendre des masques: elles vont respecter une règle, il y en a une pour vous aussi

A partir d'aujourd'hui/mardi, les grandes surfaces sont autorisées à vendre des masques de protection. Mais elles vont limiter le nombre pouvant être acquis par consommateur et ne comptent pas tirer de bénéfices de ces ventes: ils seront en effet vendus au prix coûtant.