Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: "L'horeca perd 47 millions d'euros par jour" estime la Fédération du commerce

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

CORONAVIRUS en Belgique: LE DIRECT

15% d'appels en plus au Centre antipoisons depuis le début de la crise (

Depuis le début de la crise du coronavirus, le Centre antipoisons a reçu 15% d'appels en plus. En avril, il y en a eu ainsi environ 1.000 de plus que l'année dernière, écrivent mardi De Standaard et Het Nieuwsblad.

Ces appels concernaient toutes sortes d'empoisonnements et d'incidents. Le Centre a notamment connu une forte augmentation des intoxications aux drogues et à l'alcool et le nombre d'incidents liés à l'eau de javel a même été multiplié par 12, certains ayant expérimenté son utilisation pour se désinfecter.

Un entreprise spécialisée dans les emballages pour pralines veut produire 50 millions de masques par an

La société belge Ducaju, spécialisée dans les emballages pour pralines, a lancé la production de masques dans son usine de Meulebeke (Flandre occidentale). L'objectif est d'y produire 50 millions de masques par an.

"L'horeca perd 47 millions d'euros par jour" selon la Fédération du commerce

L'horeca subit une perte de chiffre d'affaires de 47 millions d'euros par jour en raison de la crise liée au coronavirus, rapporte lundi matin De Standaard, se basant sur un chiffre calculé par le département de recherche de Comeos. La Fédération du commerce demande des mesures de soutien supplémentaires, sans quoi "nous nous dirigeons vers un cimetière social", souligne-t-elle.

"Il faudrait dégager 900 millions d'euros pour le tourisme wallon", estime Benoît Lutgen

Invité au micro de Fabrice Grosfilley ce mardi sur Bel RTL, Benoît Lutgen a estimé qu'il faudrait dégager 900 millions d'euros pour le tourisme wallon. Le député européen et bourgmestre de Bastogne base ses calculs sur les 18 milliards d'euros débloqués pour le secteur en France. Il estime qu'il est primordial de soutenir le tourisme wallon, un tourisme qui représente pas moins de 100.000 emplois.

Elargir les critères de test peut mener à de meilleurs résultats de contact tracing

Si davantage de personnes pouvaient être testées pour le coronavirus, les patients contaminés seraient peut être plus enclins à fournir les noms des personnes avec qui ils ont été en contact, estime le virologue Emmanuel André mardi dans De Morgen et De Standaard. Il plaide pour un élargissement des critères de test. En savoir plus.

"Il semble y avoir des foyers autour des abattoirs", indique un immunologue

Invité de Fabrice Grosfilley à 7h15, l'immunologue de l'ULB Michel Goldman a expliqué l'importance des tests de sérologie pendant la phase de déconfinement. Ces tests permettent de rendre compte des foyers présents dans un pays. "On connaît la problématique des maisons de repos mais il semble aussi que des foyers se soient créés autour des abattoirs dans plusieurs pays. Il serait important de vérifier si dans notre pays il y a des foyers comme ceux-là", a précisé l'immunologue. En savoir plus

Comment envisager la réouverture des frontières?

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Goffin, s'est entretenu dimanche et lundi avec ses homologues français, néerlandais, allemand et luxembourgeois, afin d'envisager la levée progressive des restrictions aux 1.385 kilomètres de frontières commune avec ces quatre pays à la suite du début du déconfinement après plus de deux mois de crise sanitaire, a indiqué lundi son cabinet.

Près d'un Belge sur deux a davantage acheté en ligne pendant le confinement

Pas moins de 45% des acheteurs belges ont fait plus d'achats en ligne que d'ordinaire pendant la période de confinement, selon une étude de Mastercard sur les comportements d'achat publiée mardi. Un nombre record d'inscriptions à des activités virtuelles a également été enregistré, notamment pour des cours de fitness à domicile.

Pas de réouverture de mosquées avant la fin du Ramadan

Les mosquées ne rouvriront pas leurs portes pour célébrer la fin du Ramadan. L'Aïd est prévue le 23 ou 24. "Malheureusement, il est déjà certain que les mosquées ne pourront pas rouvrir leurs portes au public durant la fête de fin du Ramadan (Aid El Fitr) qui aura lieu le 23 ou le 24 mai prochain. De plus, les rassemblements de personnes en tout autre lieu restent pour l’instant également proscrits", écrit l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Les premiers masques industriels pour les sourds et malentendants arrivent sur le marché belge

Un fabricant de Bruges et un fournisseur de Haacht (Brabant flamand) ont introduit sur le marché belge les premiers masques à "fenêtre" fabriqués industriellement. Ces masques sont destinés à faciliter les contacts des sourds et des malentendants avec le monde extérieur. Jusqu'à présent, ils étaient fabriqués manuellement. En savoir plus.