Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les Belges ne s'isolent pas assez rapidement aux premiers symptômes

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

La Belgique compte ce samedi 290 morts supplémentaires du coronavirus portant le bilan total 5453 décès sur notre territoire.

Hospitalisations

Entrées: +303 (TOTAL: 12.865)

Sorties: 387 (TOTAL: 8.348)

5069 personnes hospitalisées en ce moment (-92 en un jour). Au total, 1119 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-21 cas en 24 heures). Plus de 800 personnes étaient sous assistance respiratoire.

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 1.045 (dont 221 en maison de repos)

Total: 37.183 dont 2.447 en maison de repos. 21.693 cas (58%) en Flandre, 11.207 (30%) en Wallonie, et 3.739 (10%) à Bruxelles.

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: 290 morts (-23 cas en 24h)

Sur les personnes décédées, près de 200 sont mortes en maison de repos. Par Région, 119 décès ont été recensés en Flandre, 134 en Wallonie et 37 à Bruxelles.

Total: 5.453 décès. Sur ces quelque 5.500 décès totaux, 47% sont survenus à l'hôpital et 51% en maison de repos.

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR.

Les décès extra-hospitaliers(maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier)

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Les Belges ne s'isolent pas assez rapidement aux premiers symptômes



Seuls 20% des Belges présentant des symptômes du coronavirus prennent contact avec leur médecin en étant déjà en situation d'isolement, selon l'enquête réalisée par l'institut de santé publique Sciensano. Les experts soulignent que 80% des personnes attendent un contact avec un médecin avant de s'isoler des autres, or les personnes infectées sont les plus contagieuses aux premiers jours de la contamination.

Il n'y a pas de souche dominante de coronavirus en Belgique



Les laboratoires de référence ont analysé en détail 500 souches de virus différentes en Belgique. Celles-ci ont été introduites sur le territoire à plusieurs endroits, a expliqué samedi Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19 lors du point presse quotidien du Centre de crise et du SPF Santé publique. L'application rapide des mesures de confinement a réussi à empêcher ces souches de se propager de façon plus importante et faire tache d'huile. Il n'y a donc pas une souche dominante en Belgique, mais des "épidémies locales de certaines souches". (En savoir plus..)

Fermeture des bâtiments de petites gares et accès limité à certaines grandes gares



Les possibilités d'accès de plusieurs grandes gares ont été limitées depuis jeudi et les bâtiments de certaines autres gares, plus petites, ont été complètement fermés, a indiqué samedi la SNCB, confirmant une information de plusieurs médias. Cette mesure est prise "en raison de la diminution très importante du nombre de voyageurs, ce qui entraîne une baisse des flux de passagers dans les gares".

Quatorze millions de masques chirurgicaux déjà répartis

Ces derniers jours, la Belgique a commandé 17 millions de masques chirurgicaux supplémentaires. Cela porte le total des commandes à 130 millions, dont 27 millions ont déjà été livrés. Parmi ceux-ci, 14 millions ont déjà été répartis et transmis aux hôpitaux, services ambulanciers, infirmiers à domicile, etc. a indiqué vendredi soir le ministre en charge de la gestion du matériel Philippe De Backer. "Je suis très heureux des chiffres. Nous avons dû travailler et négocier très dur, mais ces chiffres démontrent que nous avons obtenu des résultats."

En commission Santé de la Chambre, Maggie De Block laisse les parlementaires sur leur faim



Si les parlementaires réunis par écrans interposés en commission Santé de la Chambre avaient de nombreuses questions à poser à Maggie De Block ce vendredi après-midi, les réponses de la ministre - qui a toutefois promis de répondre par écrit à une série d'interrogations - les ont manifestement laissés sur leur faim...(En savoir plus)



Visites en maisons de repos: il y aura d'abord concertation avec le secteur

Le fédéral et les entités fédérées ont discuté vendredi en Comité de concertation virtuel de la reprise partielle des visites en maisons de repos, un sujet qui avait secoué le secteur des soins aux personnes âgées cette semaine. Il ressort de la réunion que les différents niveaux de pouvoir sont bien d'accord sur la nécessité de d'abord se concerter avec le secteur à ce sujet, afin d'organiser ces visites sans mettre en danger la santé des résidents et du personnel, communique vendredi soir la Première ministre Sophie Wilmès. Cette concertation se fera "via les Régions et les Communautés", afin de mettre en place un "système de visites des résidents des structures d'hébergement, par un membre de la famille qui ne présente aucun symptôme depuis quinze jours, dans les conditions de sécurité sanitaires requises".

L'entreprise liégeoise ZenTech démarre sa production de tests de dépistage rapide



La société bio-tech liégeoise ZenTech a lancé jeudi matin sa propre ligne de production de tests de dépistage rapide du Covid-19, a annoncé l'entreprise jeudi. Ces tests sérologiques détectent les anticorps qui apparaissent après une infection au coronavirus.

Réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons dès lundi



Une réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons a été décidée après concertation avec les intercommunales, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et les syndicats, a annoncé vendredi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Cette réouverture, qui se fera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, interviendra dès le lundi 20 avril et s'étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales.