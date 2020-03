Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 15 millions de masques arrivent, les coiffeurs belges mécontents, certificat pour les travailleurs frontaliers

La Belgique entre officiellement en confinement strict à partir de ce mercredi midi et jusqu'au 5 avril. La décision a été prise par le Conseil national de sécurité (CNS) mardi soir. Les règles ont pour but d'éviter au maximum la circulation du virus. Dès lors, tout rassemblement est interdit et les activités extérieures ne peuvent se faire à plus de deux personnes. Les magasins non alimentaires seront fermés, hormis les librairies et pharmacies.

Quinze millions de masques en route vers la Belgique



Pour faire face au risque de pénurie de masques, le cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block estime avoir pu dégager une solution avec 15 millions d'exemplaires en route vers la Belgique. L'arrivée du chargement est prévue jeudi ou vendredi, selon De Tijd qui rapporte l'information mercredi.



Les coiffeurs belges déplorent une décision contradictoire des autorités



La Fédération des coiffeurs belges, Coiffure.org, "regrette la décision du gouvernement de ne pas rendre obligatoire (sous réserve d'une indemnisation) la fermeture des salons de coiffure en Belgique".

Le représentant du secteur, Coiffure.org parle d'une "décision très contradictoire" de la part du gouvernement fédéral. Le secteur pointe en effet que 10 mètres carrés d'espace par personne doivent être assurés, alors que de telles distances ne peuvent être observées dans les salons de coiffure.

L'entreprise de titres-services Partena Aide à domicile suspend ses activités



L'entreprise compte 2.300 aide-ménagères qui prestent leurs services auprès de plus de 15.000 familles. Selon la directrice de l'entreprise, Kristel Bracke, il est plus sage de suspendre les activités en ces temps particulièrement difficiles "où l'on veut et doit prendre soin les uns des autres. Et -même si c'est paradoxal- c'est en gardant nos distances que nous le ferons le mieux". De plus, l'entreprise éprouvait de plus en plus de difficultés à assurer ses services alors que de nombreux clients et collaborateurs sont tombés malades.

Un certificat pour faciliter la circulation des travailleurs luxembourgeois en Belgique



Le gouvernement luxembourgeois a délivré un certificat pour faciliter, en cas de contrôle, le passage de la frontière par des travailleurs luxembourgeois résidant en Belgique. Sur présentation de ce certificat, les travailleurs luxembourgeois résidant en Belgique seront exemptés des restrictions sur les passages frontaliers entre la Belgique et le Luxembourg. Le formulaire est accessible via le lien suivant.