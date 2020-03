Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 30 travailleurs infectés dans un home de Flémalle, 2.000 véhicules arrêtés sur les autoroutes

Le coronavirus en Belgique confine chez eux des millions de Belges. Les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus ont été prolongées jusqu'au 19 avril. Suivez dans cet article les dernières informations sur le coronavirus en Belgique.

Le coronavirus continue, comme prévu, sa propagation dans notre pays. 1.049 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h; 772 (74%) en Flandre, 131 (12%) en Wallonie, et 137 (13%) à Bruxelles. Ce sont les derniers chiffres communiqués par le centre de crise et l'institut de santé Sciensano. Et ils sont assez stables: on dénombrait 1.298 nouveaux cas jeudi. Rappelons que le nombre de cas dépistés est inférieur à la réalité du nombre de personnes porteuses du virus en Belgique (car les tests ne concernent que les personnes présentant des symptômes aggravés et emmenés à l'hôpital). "Ces chiffres sont toujours dans la phase ascendante, mais on va rentrer dans une phase où les mesures de confinement appliquées ces derniers jours et semaines, vont avoir un impact au niveau des hospitalisations", a précisé Emmanuel André, du centre de crise.

Au cours des dernières 24 heures, 490 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 183 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 26 mars, 3.338 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 858 personnes ont quitté hôpital.

Par ailleurs, sur les 24 dernières heures, 69 personnes sont décédées. L'augmentation est relativement importante. Il y a donc 289 morts en Belgique au total depuis le début de l'épidémie. "Toujours des personnes assez âgées", précise Steven Van Gucht, un des intervenants.

A ce jour, un total de 7.284 cas confirmés ont été rapportés dans notre pays ; 4 652 cas (64%) en Flandre, 1 621 (22%) cas en Wallonie, et 846 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 165 cas (2%).

CORONAVIRUS EN BELGIQUE EN DIRECT:

La police de la route a bloqué plus de 2.000 véhicules sur les autoroutes



La police fédérale de la route a déjà bloqué plus de 2.000 véhicules sur les autoroutes, car ils effectuaient un trajet non essentiel, ressort-il vendredi de données de la police fédérale. Depuis vendredi de la semaine dernière, la police contrôle aux postes frontières l'application de l'interdiction des déplacements non essentiels en raison du nouveau coronavirus. La police routière a inspecté un total de 39.193 véhicules entre samedi 6 heures du matin et ce vendredi 7 heures du matin et bloqué 2.162 d'entre eux. Le nombre réel depuis le début des contrôles est encore plus élevé, mais les données de vendredi dernier manquent pour le moment. Les contrôles ont été renforcés ces derniers jours. Quelque 15.000 contrôles ont ainsi été menés sur base quotidienne mercredi et jeudi, pour respectivement 702 et 562 véhicules bloqués. Le nombre de conducteurs qui devront s'acquitter d'une amende n'est par contre pas connu. En parallèle, les routes secondaires sont également contrôlées. La police de la route et la police locale bénéficient pour cette mission de l'appui de diverses unités fédérales et des douanes.

Trente travailleurs contrôlés positifs au Covid-19 dans une maison de repos à Flémalle



Après avoir découvert que huit membres du personnel avaient été contrôlés positifs au Covid-19, la résidence Domaine du Château (Flémalle), Interseniors et le médecin coordinateur ont pris l'initiative de dépister les 71 agents appelés à travailler sur le site entre le 25 et le 29 mars 2020. Au total, 31 de ces 71 agents ont été détectés positifs au virus.

Une maison de repos d'Andenne particulièrement touchée par le covid-19

Au cours des derniers jours, quatre résidents de la maison de repos "La Quiétude" ont perdu la vie en raison du covid-19, a indiqué vendredi le bourgmestre d'Andenne, Claude Eerdekens, confirmant une information du journal L'Avenir. De nombreux autres résidents sont également concernés par le virus et du personnel a dû être écarté.

De nombreux commerçants réclament une baisse de loyer



De nombreux commerçants réclament une baisse de leur loyer pour la période de fermeture de leur magasin à cause de l'épidémie de coronavirus. Certains le font en concertation avec les propriétaires mais d'autres imposent une suspension unilatérale du loyer, déplorent vendredi les propriétaires d'immeubles commerciaux.

La Croix-Rouge alerte sur les problèmes de santé mentale



La Croix-Rouge a appelé vendredi à accroître le soutien psychologique dont bénéficient le personnel soignant et les autres personnes engagées dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La demande de soutien psycho-social a "considérablement augmenté", a souligné le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Jagan Chapagain. Au cours d'un entretien avec l'AFP, il a déclaré qu'il comprenait que le soutien en matière de santé mentale "n'est peut-être pas très prioritaire" pour le moment, mais a relevé qu'il s'agissait d'une question importante qui "touche des millions et des millions de personnes".

Plus de 15.000 dossiers rentrés ce vendredi par des indépendants et PME wallons



Ce vendredi à 17h00, plus de 15.000 dossiers ont été rentrés par des PME et indépendants wallons afin de bénéficier de l'indemnité forfaitaire de 5.000 euros octroyée par la Région à ceux qui ont dû cesser leur activité en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. La plate-forme wallonne destinée à recevoir ces demandes d'indemnités a été mise en service ce vendredi matin. Les bénéficiaires potentiels disposent de 60 jours pour introduire leur demande qui fera ensuite l'objet d'un examen par les services de l'inspection du SPW Economie, précise-t-on du côté du cabinet du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.

Un chantier contraint de s'arrêter pour suspicion de non respect des règles sanitaires



L'auditorat du travail de Bruxelles a fait fermer, vendredi vers 15h00, un important chantier situé dans le quartier Nord de la capitale, où les mesures de sécurité sanitaire ne semblaient pas assurées. Le Contrôle des lois sociales (CLS), le Contrôle du bien-être (CBE) et la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles sont intervenus sur place et ont constaté que les distances de sécurité n'étaient pas de mise entre les ouvriers et que ceux-ci n'étaient pas au fait des règles sanitaires indispensables aujourd'hui dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Un élève de la FWB sur deux reçoit de la nouvelle matière à la maison, dénonce le CEF



Un sondage mené par le Comité des élèves francophones (CEF) révèle que près de la moitié des élèves sondés en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) reçoivent de la nouvelle matière à étudier à la maison et ce, malgré l'interdiction du gouvernement. Le CEF pointe du doigt l'apprentissage comme vecteur d'inégalités lorsqu'il n'est pas assuré de manière équitable.

Le SPF Intérieur encourage les Belges à utiliser l'application Mon Dossier

Le SPF Intérieur rappelle vendredi la fonctionnalité de Mon Dossier, l'application du Registre national qui permet de télécharger ou d'imprimer gratuitement des certificats électroniques des registres de la population et des actes de l'état civil.



A l'heure où il est demandé aux citoyens de rester autant que possible à la maison, le SPF Intérieur invite les Belges à se tourner vers l'outil en ligne Mon Dossier pour accéder aux certificats et actes électroniques. En plus des extraits de registres, les internautes peuvent notamment accéder aux certificats de résidence, de composition de ménage, de vie, de nationalité ou d'électeur belge, de cohabitation légale et du mode de sépulture et/ou rites. Disponibles via l'application du Registre national, ces certificats électroniques ont la même valeur juridique que ceux délivrés par la commune et peuvent être transmis par e-mail. Outre les certificats des registres de la population, Mon Dossier donne accès aux actes de l'état civil (acte de naissance, acte de mariage, etc.) qui ont été établis après le 31 mars 2019. Enfin, l'application permet aux Belges de consulter leur dossier personnel au Registre national, de signaler des erreurs, de communiquer leurs données de contact à leur administration communale et de vérifier quelles instances ont consulté leurs données personnelles au cours des six derniers mois. Pour accéder à l'application Mon Dossier, il faut préalablement installer et connecter un lecteur de cartes puis insérer sa carte d'identité électronique en introduisant son code PIN. Plus d'informations sont disponibles sur le site web du SPF Intérieur.

Un magasin fermé par la police pour non-respect du confinement à Erquelinnes



Un magasin de la rue Albert Ier, à Erquelinnes, a été contraint de fermer ses portes, jeudi, pour non-respect des mesures de confinement, a indiqué vendredi le parquet de Charleroi. L'établissement proposait également à la vente des gants en latex à la pièce. Plus d'infos ici.

Annulation massive de jours de congé selon SD Worx

Les travailleurs annulent ou déplacent en masse leurs jours de congé déjà planifiés en raison de la situation liée au coronavirus, affirme vendredi le prestataire de services RH SD Worx. Les modifications ne peuvent se faire que sur base d'un commun accord entre employeur et salarié, rappelle-t-il.

Le réseau STIB sera réservé aux déplacements essentiels durant le week-end

L'offre de la STIB de ce week-end se concentrera sur les lignes les plus fréquentées du réseau bus, tram et métro, a annoncé vendredi la société de transport bruxelloise. Le personnel de la STIB reste mobilisé afin de permettre au personnel des services de santé, des magasins d'alimentation, et d'autres services essentiels de se rendre au travail et aux personnes de faire leurs courses et de venir en aide aux personnes fragilisées dans le besoin.

Les supermarchés belges font don de 460.000 repas aux banques alimentaires

Les supermarchés belges vont faire don de 460.000 repas aux banques alimentaires dans les prochains jours. La ministre de la Lutte contre la pauvreté Nathalie Muylle (CD&V), le patron de Comeos Dominique Michel et le directeur général de la Fédération belge des banques alimentaires Jozef Mottar étaient présents vendredi pour décharger l'un des premiers camions.

La survie du secteur des bus et autocars "en danger", alerte la FBAA



La suppression des activités impliquant des bus et autocars en raison de la crise du coronavirus entraînera déjà une perte de 136 millions d'euros pour le secteur d'ici à la fin mai, indique vendredi la fédération FBAA. "L'avenir du transport collectif privé est en danger", s'inquiète-t-elle.

A l'exception de quelques missions pour les sociétés de transport en commun, les autocars sont quasiment tous à l'arrêt. "Une telle baisse d'activité, c'est du jamais vu", affirme Kim Taylor, porte-parole de la Fédération belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars. "Nous avons expliqué la gravité de la situation aux autorités et réclamé d'être considérés comme un secteur en péril afin de bénéficier de mesures particulières". Les membres de la FBAA roulent comme "loueurs" pour le compte du Tec ou de De Lijn, transportent des écoliers ou des travailleurs ou, encore, organisent des voyages touristiques. La crise est particulièrement dure pour les autocars, dont l'activité est essentiellement saisonnière.

Un assouplissement des heures pour les vols cargo à Brussels Airport

Le gouvernement fédéral a décidé d'assouplir les horaires pour les vols de fret qui décollent ou atterrissent à Brussels Airport, a-t-on appris vendredi auprès du cabinet du ministre de la Mobilité François Bellot. Des créneaux (slots) dédiés en temps normal à des vols passagers pourront exceptionnellement être libérés pour le cargo. En outre, le gouvernement a accepté une augmentation du nombre de vols de nuit.

La Ville de Bruxelles suspend les loyers publics et certaines taxes pour le commerce



En complément de celles prises aux niveaux fédéral et régional, la Ville de Bruxelles a pris de son côté un premier volet de mesures à caractère économique en suspendant provisoirement les loyers publics et certaines taxes afin de soutenir la trésorerie des commerces.

Concrètement, la perception des loyers commerciaux de la régie foncière et du CPAS de la Ville pour les mois d'avril et de mai 2020 est suspendue. Les taxes pour les marchés, kiosques et ambulants ne seront pas réclamées pour cette même période. La redevance terrasse annuelle sera aussi réduite de 50% pour soutenir spécialement le secteur de l'horeca. Un soutien administratif sera par ailleurs octroyé aux commerçants pour remplir leurs formalités.

Les 20 KM de Bruxelles annulés, le foot amateur a fini sa saison.

La 41e édition des 20km Bruxelles, qui devait avoir lieu le 31 mai, est reportée à une date ultérieure, en raison de la pandémie de Covid-19, ont indiqué les organisateurs. La course sera probablement organisée en automne (en savoir plus). Le coronavirus a également entraîné la suspension de toutes les compétitions de football dans notre pays. Ce vendredi, l'ACFF, la VV et la RBFA ont décidé que tous les championnats de la D1 amateurs à la quatrième provinciales sont définitivement arrêtés (en savoir plus).

Evitez les compléments alimentaires spéciaux

Certaines entreprises ou personnes profitent du contexte lié à la pandémie de coronavirus pour vendre des thés ou des compléments alimentaires trompeurs et illégaux, signale l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) vendredi. Elle demande aux consommateurs d'être prudents et de faire attention aux offres sur internet.

Une chose est sûre: les mesures vont devoir être prolongées

Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunira vendredi à 14h sous la présidence de la Première ministre, Sophie Wilmès. Il prendra connaissance du rapport des experts du "risk management group", évaluera les mesures déjà prises et le cas échéant en prendra de nouvelles ou du moins les prolongera au-delà du 5 avril. "Une chose est certaine, nous allons devoir poursuivre les mesures actuelles. Le nombre de personnes hospitalisées augmente et on est loin du pic. Nous devons tout faire pour éviter que les hôpitaux soient saturés. Pour combien de temps? On verra en fonction de ce que les experts vont nous dire", a expliqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, au micro de la radio publique. (en savoir plus)

La consommation électrique dans l'horeca a diminué de moitié à Bruxelles

La consommation électrique dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie à Bruxelles a diminué de 47% depuis le début de la période de confinement par rapport à la même période de 2019, ressort-il d'estimations de Sibelga communiquées vendredi à l'agence Belga.

7 entreprises fermées par le gouvernement car elles ne respectent pas du tout les mesures

Certaines entreprises belges ne respectent pas pleinement les mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, ressort-il des chiffres de la ministre fédérale de l'Économie Nathalie Muylle (CD&V). Plus de 170 plaintes ont été introduites, et l'inspection du travail a déjà fermé sept sociétés. (en savoir plus)

10.000 évènements culturels annulés en Belgique

"Le chiffre de 10.000 annulations est à la grosse louche mais il n'est certainement pas forcé", confie Séverine Provost, général manager de Be Culture, une des plus grosses agences belges dans le secteur de la communication culturelle. "Nous avons donné des coups de fil partout en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. La situation est désespérante et nous n'avons même pas pris en compte la question de l'annulation probable des festivals d'été" (en savoir plus)

Le gouvernement a communiqué l'ordre de priorité des métiers pour la distribution de masques

Des millions de masques sont arrivés en début de semaine et continueront d'arriver afin de protéger les personnes contre une contamination du coronavirus. Quant à la répartition de ces masques ainsi que d'autres accessoires de protection comme les gants mais aussi le matériel de test, le gouvernement belge a établi la hiérarchie des métiers suivante, sur base des conseils de scientifiques et spécialistes. (Découvrez l'ordre de priorité des métiers pour les masques)

17.000 Belges bloqués à l'étranger et "en difficulté"

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin a communiqué jeudi soir sur l’évolution quotidienne de la situation des Belges à l’étranger qui sont immobilisés suite aux mesures de confinement prises un peu partout aux quatre coins du monde. Elles immobilisent de nombreux Belges présents dans ces pays et qui veulent rentrer en Belgique. Dès lors, des opérations de rapatriement ont été menées et continuent à l'être (en savoir plus).

Le dépistage pour tous, ce n'est pas pour demain...

Il n'est pas possible, et certainement à ce stade de la pandémie, de pratiquer des tests de dépistage du covid-19 sur tout le monde, a assuré jeudi à la Chambre le ministre Philippe De Backer en charge de la task force qui doit accroître la capacité de dépistage et gérer le matériel de protection. (en savoir plus)

Un site pour que les entreprises wallonnes demandent une indemnisation

Les entreprises wallonnes forcées de fermer en raison des mesures décidées par la Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pourront introduire leur demande d'indemnisation à partir de vendredi matin, a annoncé le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR). La plateforme wallonne pour introduire une demande sera mise en ligne par le SPW Economie ce vendredi à l'adresse indemnitecovid.wallonie.be. (en savoir plus)

