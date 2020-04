Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: d'anciens masques de pompiers transformés, le déroulé des obsèques réglementé

Le coronavirus en Belgique a contraint les autorités à prendre des mesures sans précédent afin de sortir de cette crise sanitaire. Face à cela c'est tout notre mode de vie qui se voit chambouler. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la propagation de l'épidémie sur le territoire belge.

Les autorités fédérales ont commandé près de 35 millions de masques

Plus de 25 millions de masques chirurgicaux et plus de 10 millions de masques FFP2/FFP3 ont été commandés, a indiqué vendredi soir le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle.

D'anciens masques de pompiers transformés pour le personnel soignant à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles, le CHU Saint-Pierre de Bruxelles et le FabLab de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) ont reconditionné d'anciens masques de protection des pompiers à destination du personnel soignant qui est première ligne contre l'épidémie de coronavirus. Plus de précisions ici.

Seules 15 personnes autorisées aux obsèques

Un maximum de 15 personnes peuvent désormais se rendre à des funérailles, ressort-il d'un arrêté ministériel publié au Moniteur belge vendredi. Ces cérémonies doivent tenir compte d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes et sans exposition du corps du défunt. Ces mesures ont été prises en raison de la pandémie de coronavirus et des règles de confinement destinées à limiter la propagation du virus.

"A 40 à 50.000 tests par jour, nous pourrons penser à un déconfinement progressif" déclare David Clarinval

Les tests de dépistage au Covid-19 vont augmenter "de manière considérable" et en peu de temps, "avec 40 à 50.000 personnes testées en 24 heures, pour orienter dès lors le déconfinement de manière ciblée et progressive", déclare samedi au Soir David Clarinval, ministre du Budget.

Le CHU de Liège et la Clinique Saint-Jean sollicitent la générosité de la population

Plusieurs hôpitaux passent des appels aux dons pour pouvoir relever les défis que leur posent la pandémie de coronavirus. Le CHU de Liège recherche activement des couturiers et couturières pour assembler des blouses de protection, tandis que la Clinique Saint-Jean à Bruxelles est en manque de ressources financières.

Une vidéo de militaires applaudissant les personnes qui aident durant cette crise

Le ministère de la Défense a mis vendredi en ligne une courte vidéo - moins d'une minute - dans laquelle on voit des militaires, parfois dans des positions cocasses, comme un plongeur sous l'eau, applaudir "tous ceux qui aident à défaire" le nouveau coronavirus.



Les joueurs du Cercle de Bruges mis au chômage technique

Le Cercle de Bruges a décidé de placer ses joueurs en chômage technique, a annoncé le club brugeois vendredi. C'est le deuxième club de la Jupiler Pro League à prendre cette mesure.

Vingt patients du Limbourg ont été transférés vers d'autres provinces

Vingt patients du Limbourg atteints par le nouveau coronavirus ont été transférés vers des hôpitaux d'autres provinces au cours des quatre derniers jours, a indiqué vendredi soir le SPF Santé publique.

La Croix-Rouge a reçu plus de 650 appels pour un soutien psycho-social en deux semaines

Les équipes psychosociales de la Croix-Rouge de Belgique ont traité, via le centre d'appel fédéral, 654 appels téléphoniques de citoyens angoissés par la crise du coronavirus en deux semaines, a indiqué l'organisme vendredi. Depuis le 21 mars, elles ont ainsi reçu une cinquantaine d'appels par jour.

Dexter et sa fille partagent un adorable moment en chantant "Don't Worry Be Happy"

Dexter nous a envoyé cette adorable vidéo via le bouton orange Alertez-nous. "Petite vidéo musicale avec ma fille pendant le confinement", nous écrit-il.

Pas de réouverture des parcs à conteneurs en Wallonie

Les parcs à conteneurs de Wallonie ne rouvriront pas leurs portes au grand public la semaine prochaine, a fait savoir une porte-parole de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Le sujet était évoqué vendredi après-midi devant le gouvernement wallon. La ministre a notamment relayé les craintes du personnel des recyparcs, opposé à une réouverture même partielle. Le gouvernement régional a invité la ministre Tellier à poursuivre les discussions avec les syndicats en vue d'une réouverture progressive des recyparcs.

Les dentistes en grande difficulté financière

Les dentistes du pays, dont une grande partie a suspendu son activité en raison de la pandémie de coronavirus, font face à des difficultés financières. Ils ne comprennent pas que les autorités ne leur viennent pas davantage en aide