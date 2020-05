Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 36.000 PV distribués pour infraction aux mesures

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

36.000 PV dressés en Belgique pour des infractions aux mesures



En Belgique, 36.000 procès-verbaux ont été dressés pour une infraction à la loi Covid-19, rapporte Sudpresse sur base des derniers chiffres disponibles et communiqués par Christian De Valkeneer, procureur général de Liège. 75% des personnes verbalisées recevront une proposition de transaction pénale.



Celle-ci s'élèvera à 250 euros pour les participants à un rassemblement et 750 euros pour l'organisateur. Parmi les 25% restants, certains ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel car d'autres infractions ont été constatées. Les magistrats doivent encore se prononcer pour 12.000 personnes et des dossiers sont toujours en cours. Les chiffres mentionnées remontent à jeudi, précise Christian De Valkeneer.

Des experts attirent l'attention sur les utilisations abusives des aides "corona"



De nombreux indépendants et entrepreneurs ont fait un usage abusif des mesures économiques de soutien décrétées à la suite de la crise sanitaire, rapporte De Tijd samedi d'après un sondage. "Nous savons, sur base de nos données, qu'il y a des abus tant avec les aides du fédéral que celles du gouvernement flamand", confirme Eric Van den Broele, de chez Graydon. "Par exemple, une demande d'aide est introduite par des sociétés écrans destinées à cacher d'autres activités criminelles, ou par des sociétés fantômes qui n'ont aucune activité économique." Certains types de fraudes sont plus compliqués à détecter, comme des indépendants qui disent fermer leurs portes tout en maintenant une activité. La question est de savoir si le gouvernement est en mesure de récupérer ces aides qui ont fait l'objet d'un usage abusif. Le gouvernement fédéral a déjà distribué des indemnités à plus de 400.000 indépendants qui avaient introduit une demande de droit passerelle. Les caisses d'assurances sociales, qui versent ces compensations, indiquent ne pas avoir les moyens humains et matériels pour contrôler de manière approfondie et à grande échelle les demandes.

Le MR adopte un plan de relance pour la culture et veut réorganiser la FWB



Les ministres MR se sont entendus pour élaborer et faire adopter un plan de relance de la Culture, indique le président du parti Georges-Louis Bouchez samedi dans Le Soir. "Nous devons travailler à une autre organisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles", estime-t-il. Une conférence interministérielle Culture est prévue mardi prochain.

> VOIR les dernières infos de vendredi

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be