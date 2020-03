Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 6 millions de masques arrivés cette nuit, l'offre de trains change

Le coronavirus en Belgique continue sa propagation et nous entamons une seconde semaine de confinement en Belgique pour lutter contre le Covid-19. Pays confiné, contrôles et amendes aux contrevenants... A travers notre fil CORONAVIRUS DIRECT, vous retrouverez les dernières principales informations quant à la propagation de la maladie en Belgique.

Suivez ici tout au long de la journée l'évolution de la situation liée au coronavirus en Belgique aux mesures visant à limiter sa propagation et à soigner les malades aigus le plus efficacement possible.

CORONAVIRUS DIRECT

Les coiffeurs demandent la fermeture obligatoire de leurs salons

Un certain nombre de coiffeurs, furieux de ne pas être contraints à la fermeture comme la plupart des commerces non-alimentaires, mettront le gouvernement en demeure si ce dernier ne modifie pas sa politique en la matière.

La SNCB passe en "service de trains d'intérêt national"

Face aux absences pour maladie du personnel des chemins de fer qui se multiplient, la SNCB et Infrabel organisent, à partir de ce lundi, un "service de trains d'intérêt national", qui doit garantir à la clientèle une offre de transport sur l'ensemble du territoire malgré la crise sanitaire du nouveau coronavirus. L'offre ferroviaire est toutefois considérablement réduite. Coronavirus Belgique: voici les détails pratiques sur l'offre de train

Livraison de plus de 6 millions de masques de protection dans notre pays cette nuit



Cette nuit, la Belgique a reçu à nouveau une livraison de plus de 6 millions de masques de protection à Liège. Cette semaine, on attend encore 14 millions de masques chirurgicaux et 1.2 millions de masques du type FFP2.

La zone de police de Bruxelles-Nord a dressé plus de 100 PV en 4 jours

La zone de police de Bruxelles-Nord a dressé, du 19 au 22 mars, 117 PV à l'égard de personnes qui ne respectaient pas l'interdiction de rassemblement. Cinq PV ont également été émis pour des commerces qui ne se pliaient pas à la mesure de fermeture. Cinq personnes ont par ailleurs été arrêtées administrativement pour non respect des normes de restriction.



Les mesures du Conseil national de sécurité sont entrées en vigueur le 18 mars à midi.



Les salons de coiffure devront fermer à Bastogne

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, a pris dimanche un arrêté visant à ordonner la fermeture des salons de coiffure situé sur le territoire communal dès lundi 12h00, annonce la ville de Bastogne dans un communiqué. (lire l'article complet)



