Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 205 nouveaux décès, pour la 1ère fois le nombre de patients hospitalisés en baisse

(c) Belga

Le coronavirus en Belgique et le confinement mis en place il y a plus de deux semaines pour limiter l'épidémie a transformé momentanément la société belge. Suivez ici les dernières informations relatives à la situation sanitaires, aux mesures de lutte contre l'épidémie et aux conséquences socio-économiques du confinement.

BILAN SANITAIRE (dernières 24 heures)

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 1209

Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées.

Décès

Nouveaux: 205

Total: 2240

Hospitalisations

Entrées: 487

Sorties: 524

5688 personnes hospitalisées en ce moment dont 1276 aux soins intensifs ().

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Près d'un travailleur sur trois désormais en chômage temporaire



La Belgique compte désormais 1,25 million de personnes inscrites dans le système du chômage temporaire, a indiqué la ministre fédérale de l'Emploi Nathalie Muylle mercredi sur Radio 1 (VRT), ce qui équivaut à près d'un ouvrier ou employé actif sur trois. Le système du chômage temporaire a été considérablement assoupli pour permettre d'éviter des licenciements massifs ou des faillites dus à la crise.



La capacité de production de gel a pu être augmentée d'un million de litres

La pénurie imminente de gel désinfectant pour les mains a pu être résolue avec le concours d'entreprises chimiques, pharmaceutiques et alimentaires belges qui ont permis d'augmenter la production d'un million de litres, se réjouissent les fédérations sectorielles Fevia et Essenscia.



La frite belge surgelée durement touchée par le coronavirus



Le secteur des pommes de terre belge souffre aussi de la crise du coronavirus, alors que la Belgique s'illustre dans l'exportation de produits surgelés à base de pommes de terre. La production et les ventes dans les supermarchés s'effondrent. Les frites s'accumulent dans les rayons surgelés et de nombreux fabricants sont au point mort. Les producteurs de pommes de terre risquent de perdre 200 millions d'euros, signalent De Tijd et De Morgen mercredi.



Trois fois moins de visites sur les sites de paris en ligne



Il était pourtant attendu qu'une fois confinés, davantage de Belges se tournent vers les paris et jeux de hasard en ligne. Cette diminution est attribuable à l'annulation de nombre de compétitions et évènements sportifs. Hormis au Bélarus, il n'y a plus de compétition footballistiques en Europe.

Les entreprises bruxelloises peuvent introduire leurs demandes de prime de fermeture



A partir de ce mercredi, les entreprises et indépendants bruxellois obligés de fermer à la suite des mesures de confinement décidées par le Conseil national de sécurité peuvent introduire leur demande en vue de l'octroi d'une prime unique d'indemnisation. Cette prime est de 4.000 euros. "Cette prime de 4.000 euros doit aider les établissements à affronter leurs frais fixes et ainsi soulager leur trésorerie. Elle fait partie d'un ensemble de mesures prises par le Gouvernement bruxellois pour réduire les conséquences du coronavirus sur les entreprises et l'économie bruxelloise", a commenté la secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique. Le formulaire pour introduire la demande de prime est à remplir sur la page suivante: www.primecovid.brussels.

Le salaire des chômeurs temporaires augmenté par leur employeur dans un cas sur 10



Un peu plus d'un travailleur en chômage temporaire pour force majeure sur 10 voit son salaire adapté par son employeur durant la crise liée au coronavirus, ressort-il de l'analyse d'Acerta RH sur les salaires de mars. Les cadres en bénéficient bien plus (17,5% d'entre eux) que les employés (11,9%) et les ouvriers (5,5%). (En savoir plus)

Directions et syndicats valident un accord de compensation chez Lidl et Colruyt

Les syndicats et directions des groupes Colruyt et Lidl ont négocié et validé une série de mesures de compensation à octroyer aux travailleurs dans le cadre de la crise sanitaire, indiquait le syndicat CNE mardi.

