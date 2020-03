Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 67 décès au total, des contrôles aux frontières pour limiter les déplacements

Le coronavirus en Belgique impacte le quotidien de millions de Belges. Des mesures de confinement ont été imposées à la population afin de tenter de limiter la propagation du virus sur notre territoire. Dans cet article, vous retrouverez les principales informations quant à l'évolution de la pandémie en Belgique.

Voici le fil des dernières informations relatives au coronavirus en Belgique.

Bilan des autorités:

On a dénombré vendredi 558 nouvelles contaminations en Belgique, pour un total de 2.815, ont annoncé samedi le Centre de crise et le SPF Santé publique. 30 nouveaux décès sont à déplorer, pour un total de 67. Et 74 nouveaux patients se trouvent en soins intensifs, pour un total de 238.



Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées.

Les conseils du SPF Santé publique pour se sentir mieux en confinement

Lors de la conférence de presse du SPF Santé publique, Benoit Ramacker, porte-parole du centre de crise, a cité une liste de conseils faite en collaboration avec la Croix Rouge pour se sentir mieux en cette période de confinement. Parmi eux, celui de rester informer via des sources officielles, ne pas hésiter à contacter les centres d'aide en cas de stress et déprime.

10 sans-abri ayant des symptômes pris en charge par le Samusocial et la Croix-Rouge

Le Samusocial et la Croix-Rouge ont chacun ouvert un centre pour accueillir des personnes sans-abri qui pourraient avoir été contaminées par le coronavirus. Jusqu'à présent, 10 sans-abri présentant des symptômes y ont été admis.

Le bourgmestre de Grammont réquisitionne à son tour les masques

La ville de Grammont (Flandre orientale) a décidé samedi de réquisitionner tous les maques buccaux qui se trouveraient dans les entreprises situées sur son territoire. Le bourgmestre a pris un arrêté en ce sens, estimant que "chaque masque compte désormais".



L'arrêté du bourgmestre, dont le non-repect est sanctionné d'une peine de prison de huit jours à trois mois et/ou d'une amende de 26 à 500 euros, concerne les masques de type FFP1, FFP2 et FFP3. Des entreprises ont déjà apporté des masques buccaux mais le bourgmestre n'était pas encore en mesure de dire combien.

Des ingénieurs de la VUB développent un prototype de respirateur

Une équipe d'ingénieurs de la Vrije Universiteit Brussel a réalisé un prototype d'un modèle simple de respirateur, qui va faire l'objet de tests et pourra peut-être à terme aider à répondre au besoin criant d'appareils de ce type, pour le traitement de patients souffrant de la Covid-19, la maladie liée au nouveau coronavirus.

Les zones de police de la Côte contrôlent également les frontières

Les zones de police du littoral contrôlent également les frontières, que seuls les travailleurs transfrontaliers possédant une attestation ad hoc peuvent traverser. Vendredi, de nombreux Néerlandais ont ainsi été refoulés alors qu'ils voulaient se rendre en Belgique pour faire des courses ou acheter des médicaments.

La police mènera des contrôles tout ce week-end à la Côte afin d'éviter que des touristes ne profitent du beau temps pour s'y rendre, les déplacements non-essentiels étant interdits pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. En cas d'infraction, les contrevenants risquent une amende salée.

Des contrôles aux frontières sont ciblés sur les déplacements non-essentiels

De nombreux pays ont décidé de fermer leurs frontières pour tenter de s'isoler de la pandémie. La Belgique a interdit vendredi toute entrée pour un déplacement "non essentiel". Voici ce qui est autorisé.

Des contrôles sont organisés depuis vendredi, à 15h00, aux postes-frontières du pays pour détecter les déplacements jugés non-essentiels dans le cadre des mesures de confinement liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Les déplacements vers les résidences secondaires sur le territoire belge sont par ailleurs interdits, a annoncé le cabinet du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem.

Des initiatives de solidarité centralisées à Bruxelles

L'ASBL SAM-le réseau des aidants lance samedi un appel destiné à toutes les initiatives de solidarité à Bruxelles, pour qu'elle les centralise et les relaie auprès des professionnels de la santé et travailleurs sociaux. Ceux-ci pourront ainsi rediriger plus facilement leurs patients ayant besoin d'aide.

Le gouvernement fédéral octroie une avance d'un milliard d'euros aux hôpitaux



Les autorités fédérales octroient une "avance" aux hôpitaux couvrant un montant d'un milliard d'euros, indique vendredi soir le ministre de la Santé publique, Maggie De Block. Ces moyens devront leur permettre de continuer à payer le personnel hospitalier durant la crise sanitaire, malgré des revenus sous pression. "L'Inami se chargera, au plus tard d'ici la mi-avril,de répartir ces moyens entre les hôpitaux", précise le cabinet de Mme De Block (Open Vld) dans un communiqué.

La police locale bruxelloise a déjà dressé une centaine de procès-verbaux

Depuis l'instauration des nouvelles mesures de confinement, la police de la zone Bruxelles-capitale Ixelles a déjà dressé 104 procès-verbaux contre des personnes ne respectant pas les interdictions de rassemblement et des commerces qui ne ferment pas, a indiqué la porte-parole Ilse Van de Keere.

Bruxelles prend des mesures spécifiques pour les transmigrants

Le gouvernement bruxellois a pris vendredi des mesures spécifiques visant à réduire le risque d'exposition des migrants en transit au coronavirus et à ses conséquences. La Porte d'Ulysse qui offre une capacité d'accueil de nuit de 350 places leur sera également accessible en journée ce qui leur permet de ne pas avoir à se déplacer en journée. A partir de vendredi soir, une capacité d'accueil supplémentaire de 120 places sera activée dans un hôtel qui a proposé de réorienter ses activités vers un public vulnérable. La fourniture de deux repas par jour y sera également assuré.

Des drones utilisés à Bruxelles pour empêcher les regroupements de personnes



La police locale de Bruxelles-Capitale/Ixelles et la police fédérale effectuent des surveillances avec des drones et des véhicules de patrouilles pour rappeler à la population les nécessaires mesures de distanciation sociale, selon une information diffusée vendredi en fin de journée par la police locale sur Twitter.

La Flandre suspend elle aussi les expulsions

Le gouvernement flamand a pris la décision de suspendre, durant la crise du coronavirus, les expulsions de locataires, que ce soit de logements sociaux ou de logements privés, a annoncé vendredi le ministre régional compétent Matthias Diependaele (N-VA). "Temporairement, nous ne les autoriserons pas", a-t-il indiqué, précisant que la pandémie n'est "pas le moment pour des expulsions".

Une entreprise sur 4 n'est pas armée contre le coronavirus

Un quart des entreprises belges sont susceptibles de connaître de sévères problèmes si leurs revenus s'arrêtent pendant deux mois, selon le bureau d'informations aux entreprises Graydon, indique samedi le journal L'Echo.

Air Belgium va rapatrier des voyageurs depuis l'Argentine



Air Belgium va rapatrier des voyageurs samedi de l'Argentine vers la Belgique, ont indiqué vendredi soir la compagnie aérienne et le SPF Affaires étrangères.



Le président argentin Alberto Fernandez a décrété jeudi une quarantaine "préventive et obligatoire" de la population jusqu'au 31 mars. Cette mesure a été prise pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Un vol d'Air Belgium quittera samedi la capitale Buenos Aires à destination de la Belgique. Des Belges pourront ainsi rentrer chez eux.

Une école évacuée pour servir de back-up à l'hôpital de Geel



Le nouveau bâtiment de l'école KOGEKA de Geel est évacué pour servir de back-up à l'hôpital de la ville, au cas où les capacités de celui-ci venaient à être dépassées dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19. Dans la salle de gym, sept compartiments seront réservés aux médecins généralistes comme centre de triage et une autre partie du bâtiment peut être aménagée pour accueillir des patients contaminés par le nouveau coronavirus.