Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: des distributeurs de masques dans 80 gares

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

La FGTB veut rendre contraignant dès le 4 mai le guide des bonnes pratiques en entreprise



Le président de la FGTB Robert Verteneuil a plaidé jeudi sur Bel-RTL pour rendre contraignant, dès le début de la première phase du déconfinement ce 4 mai, le guide des partenaires sociaux sur les recommandations et les mesures de sécurité en entreprise.



La SNCB va installer des distributeurs de masques en tissu dans 80 gares



La SNCB mettra en vente des masques en tissu et du gel hydroalcoolique pour les passagers dans 80 gares du pays, dans la foulée de la première phase de déconfinement, signale La Libre Belgique (En savoir plus sur les distributeurs de masques dans les gares)

Les visites aux personnes handicapées autorisées dès lundi en Flandre

Elles auront cependant lieu selon certaines conditions. "C'est la recherche d'un bon équilibre entre l'humanité et la sécurité", a déclaré à Belga la task force Soins

Les partis politiques contraints de relocaliser leurs célébrations du 1er Mai sur internet



Face à l'interdiction des grands rassemblements pour cause de pandémie de Covid-19, les traditionnelles célébrations du 1er Mai se feront cette année sous forme virtuelle. C'est en effet sur internet que les principaux partis politiques ont fixé rendez-vous à leurs militants confinés chez eux.

La Belgique rentrera bien dans sa première phase de déconfinement le 4 mai prochain

Le comité de concertation s'est réuni ce mercredi après-midi par videoconférence à partir de 16h30 pour établir les conditions de réouverture des magasins le 11 mai. Il implique des membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents régionaux et communautaires.

Vers 18h30, le cabinet de la Première ministre nous a transmis un communiqué confirmant le début du déconfinement lundi prochain. "Le Conseil des ministres restreint est réuni en ce moment avec les Ministres-présidents des Régions et des Communautés, en présence des experts du GEES. Ces derniers ont exposé que l’évolution actuelle de l’épidémie du covid-19 permettait d’activer le 4 mai, comme prévu, la phase 1A du plan belge de déconfinement. Les experts insistent, par ailleurs, pour que les mesures de protection, de testing et de tracing soient opérationnelles le plus rapidement possible. En pleine concertation avec les Ministres-présidents des entités fédérées, l’arrêté ministériel prévoyant les mesures de cette phase sera publié demain", précisait le communiqué.