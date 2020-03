Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un certificat de non contagion demandé aux résidents de maisons de repos en Wallonie

Le coronavirus en Belgique a entraîne une période de confinement pour tous citoyens résidant sur le territoire. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à sa propagation sur le sol belge.

Voici le fil des dernières informations

CORONAVIRUS DIRECT

Certificat de non-contagion pour les résidents des maisons de repos wallonnes

La Wallonie a décidé de demander un certificat de non-contagion pour toute entrée ou retour - après une hospitalisation - de seniors dans une maison de repos, a confirmé dimanche soir le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Ainsi, "tout hébergement d'une personne en maison de repos (ou maison de repos et de soins), qu'elle vienne du domicile ou d'un autre établissement, qu'elle revienne dans son établissement après une hospitalisation ou qu'elle arrive dans l'établissement après une hospitalisation, ne pourra se faire que si ce résident dispose d'un certificat médical de non contagion", écrit la ministre dans une communication envoyée ce dimanche aux 602 maisons de repos wallonnes.

"Peut-on prendre sa voiture pour aller au parc?": un commissaire de police répond à vos questions

Le coronavirus en Belgique a donné lieu à de nombreuses mesures de confinement, avec quelques libertés de déplacements pour les trajets essentiels. Ces trajets posent encore question pour un bon nombre d'entre vous : pour clarifier ce qui est permis ou non, Michaël Jonniaux, commissaire divisionnaire et chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Montgomery répond à vos questions ici.

A Bruxelles, les sacs bleus ne seront pas ramassés ce lundi

Bruxelles-Propreté n’est pas en mesure d’assurer ce lundi 30 mars la collecte des sacs bleus séparément de la collecte des sacs blancs dans les communes où les sacs bleus sont collectés le lundi. Raisons pour lesquelles, Bruxelles-Propreté invite les habitants, qui en ont la possibilité, à ne pas sortir leurs sacs bleus (emballages PMC).

Gaia s'équipe d'un numéro vert pour répondre aux questions relatives aux animaux

L'association de défense des droits des animaux Gaia lance, lundi, un numéro vert destiné à recevoir les appels et questions sur le bien-être des animaux de compagnie en temps de confinement.

L'hôpital Erasme adapte des masques de plongée pour créer des petits respirateurs

L'hôpital Erasme recevra lundi les premiers prototypes de valves pour monter des masques de plongée Decathlon sur des petits respirateurs afin de prendre en charge des patients infectés par le Covid-19 qui ont besoin d'une assistance respiratoire modérée, a annoncé dimanche Frédéric Bonnier, kinésithérapeute à l'hôpital Erasme et professeur de kinésithérapie respiratoire à l'ULB (Université libre de Bruxelles).

Les producteurs d'alcool peuvent désormais vendre du gel désinfectant

Les producteurs d'alcool reconnus peuvent désormais produire et distribuer du gel hydro-alcoolique et de l'alcool pour les mains, produits devenus difficiles à trouver dans le commerce, a indiqué dimanche le ministre Philippe De Backer, en charge de la taskforce consacrée à l'approvisionnement en dispositifs médicaux dans le cadre de la crise du coronavirus. Le ministre espère qu'avec cette autorisation, les manques en gel désinfectant seront comblés dès la semaine prochaine.

L'hôpital universitaire de Louvain refuse 3.000 masques chinois jugés non conformes

L'hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven) a refusé une cargaison de 3.000 masques en provenance de Chine car le matériel n'était pas suffisamment fiable, a indiqué Herman Devrieze, chef de service prévention à l'UZ Leuven, dimanche soir à la télévision locale ROBtv. Les masques n'épousaient pas correctement le nez et la protection des filtres laissait à désirer.

Les hôpitaux limbourgeois encore fort sollicités

La province du Limbourg reste fort touchée par le coronavirus, avec quelque 1.350 cas confirmés. Les deux plus importants hôpitaux de la province, le Jessa à Hasselt et le ZOL à Genk, ont encore vu leur nombre de patients augmenter ce week-end. L'hôpital de Saint-Trond (Sint-Trudo) dont l'unité de soins intensifs avait atteint sa capacité maximale la semaine dernière, a accueilli encore plus de patients.

Des Belges reviennent dimanche du Panama et d'Argentine

Plusieurs milliers de ressortissants belges et de pays de l'Union européenne qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie du nouveau coronavirus ont pu regagner l'Europe grâce aux quelque 25 vols affrétés par le gouvernement fédéral, ont indiqué dimanche les Affaires étrangères.