Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 434 nouvelles hospitalisations, 178 décès au total

Le coronavirus en Belgique continue sa progression avec plus de 4.000 cas contaminés sur notre territoire. Vous retrouverez les dernières informations liées à la propagation du virus dans cet article que nous actualisons continuellement.

Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique, a publié le bilan quotidien concernant le nombre d'infections sur le territoire belge:

> Nouveaux cas

668 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 429 (64%) en Flandre, 176 (26%) en Wallonie, et 57 (9%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 6 cas (1%).

Au total, on dénombre 4.937 cas en Belgique.

Depuis le début de la pandémie, on dénombre 178 décès sur le territoire belge. C'est 56 décès de plus qu'hier.

> Hospitalisations

Au cours des dernières 24 heures, 434 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés. Le nombre d'hospitalisations est en forte hausse.

115 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 24 mars, 2308 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 547 personnes ont quitté hôpital.













Un deuxième détenu atteint du coronavirus à la prison de Turnhout

Un deuxième détenu a été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus à la prison de Turnhout, a annoncé mercredi l'administration pénitentiaire. Il s'agit du compagnon de cellule de l'homme qui a été infecté auparavant. Ils ont tous deux été transférés au centre médical de Bruges.

Le transfert des patients de la clinique Saint-Vincent à Liège avancé de 48 heures

La direction du groupe Santé CHC, en concertation avec son partenaire logistique canadien Health Care Relocation, a décidé d'avancer de 48 heures le transfert au MontLegia de la cinquantaine de patients de la Clinique Saint-Vincent à Rocourt. Cette dernière phase était initialement prévue le 28 mars.

La Wallonie s'active pour produire ses propres masques

La Wallonie s'active pour produire ses propres masques, rapportent L'Echo et Le Soir mercredi. Une "task force" est établie ayant pour objectif la création d'une unité de production de masques basée en Wallonie et la mise en place d'une filière de décontamination de masques usagés.



Deux projets sont à l'étude pour répondre à l'urgence actuelle mais aussi à réduire sur le long terme la dépendance vis-à-vis de producteurs étrangers : la création d'une unité de production de masques basée sur son sol et la mise en place d'une filière de décontamination de masques usagés afin de les rendre réutilisables. Ces projets sont en cours d'analyse au sein d'une "task force" mise sur pied il y a quelques jours par le ministre de l'Economie Willy Borsus (MR), et composée des trois outils financiers wallons (SRIW, Sogepa, Sowalfin), de trois fédérations patronales (Agoria, Essenscia, UWE), de l'université de Liège, du pôle de compétitivité santé Biowin et du SPW. "Nous avons été sollicités par le gouvernement pour analyser les possibilités de redéploiement en Wallonie d'une ligne de production de masques", explique Sylvie Ponchaut, la directrice de Biowin. Quatre entreprises ont été approchées en vue d'accueillir une ligne de production de masques à côté de leurs activités actuelles. L'autre projet concernant la décontamination des masques est dirigé par Eric Haubruge, professeur à l'université de Liège, et Pierre Léonard de la Sowalfin.

L'aéroport de Charleroi désormais fermé jusqu'au 5 avril



L'aéroport de Charleroi a désormais fermé l'accès de ses infrastructures aux passagers et aux compagnies aériennes jusqu'au dimanche 5 avril en raison de la crise du nouveau coronavirus.

Les contrôles policiers se poursuivent

Les forces de l'ordre continuent à contrôler les automobilistes afin de s'assurer que leurs déplacements sont essentiels. Preuve avec cette photo reçue via le bouton orange Alertez-nous. "A Sterpenich, chaque véhicule est contrôlé", nous écrit-on.

Pour rappel, voici les déplacements qui sont autorisés.

Les hautes écoles flamandes passent à un enseignement "à contact limité" le 18 mai

Les 13 hautes écoles flamandes prévoient la possibilité, à partir du 18 mai, d'un "enseignement avec contact limité" mais uniquement pour les "activités éducatives de première importance". L'enseignement à distance reste d'application jusqu'au 17 mai inclus, indique mercredi le Vlaamse Hogescholenraad, qui représente les hautes écoles du nord du pays.

La Défense prête à intervenir si la situation s'aggrave

La Défense est prête à intervenir et à déployer plus de personnel. Le déploiement d'un hôpital de campagne n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, une partie du personnel est en stand-by.

Multipharma lance une plateforme d'échange de services entre patients et bénévoles

Multipharma, groupe belge de pharmacies coopératives, s'est associé avec la start-up Pwiic afin de mettre en place une plateforme d'échanges d'aide et de services gratuits dans le cadre de la pandémie du nouveau coronavirus, annonce-t-il mercredi. Ce site web permettra aux personnes à risque, isolées ou malades, de contacter des bénévoles qui pourront aller à la pharmacie à leur place ou effectuer des courses indispensables.

Didier Reynders recadre la Belgique sur les voyages à forfait annulés

Didier Reynders, commissaire à la Justice et la Protection des consommateurs, a fait part à la Belgique que les mesures temporaires de soutien au secteur des voyages, prises la semaine passée pour faire face à la crise du Covid-19 dans le pays, n'étaient pas conformes à la législation européenne sur les voyages à forfait, rapportent plusieurs quotidiens mercredi.

500 bénévoles se sont inscrits sur la liste de réserve médicale à Bruxelles

Moins de cinq jours après le lancement de l'appel de l'organisme Iriscare, 490 volontaires se sont déjà inscrits sur la liste de réserve du personnel médical pour la région bruxelloise. Cette dernière donnée datant de lundi soir, il est possible que la barre des 500 bénévoles ait été dépassée mardi.

Forte augmentation du nombre de patients admis dans les hôpitaux limbourgeois

Les hôpitaux de la province du Limbourg connaissent mardi une augmentation significative du nombre de patients hospitalisés en raison de leur contamination au nouveau coronavirus. La moitié des lits des deux plus gros hôpitaux de la province sont occupés.



