Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: la Belgique est entrée dans sa première phase de déconfinement

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

La Belgique est entrée dans sa première phase de déconfinement



La première phase du plan belge de déconfinement est entrée en vigueur ce lundi, signe d'une évolution favorable de l'épidémie de Covid-19, même si le mot d'ordre "restez chez vous" et la plupart des règles de confinement restent de rigueur.



Le principal changement est économique, avec l'autorisation de reprise de toutes les activités dites "B2B", c'est-à-dire entre entreprises. Mais la plupart des commerces restent fermés, à l'exception de ceux qui avaient pu rester ouverts (alimentaires, etc.), qui ont pu ouvrir il y a quinze jours (bricolage, jardinerie) ou qui rouvrent ce lundi (merceries et magasins de tissu, pour favoriser le port du masque). Les écoles aussi restent fermées, mais les milieux d'accueil de la petite enfance recommenceront à accueillir progressivement tous les enfants, en tenant de compte des capacités organisationnelles et mesures de sécurité. (en savoir plus)

"Il n'y aura pas d'invasion des transports en commun"

"Il n'y aura pas d'invasion des transports en commun", déclare Sophie Dutordoir, PDG de la SNCB dans La Libre Belgique lundi, à l'heure de la première phase de déconfinement. En ce début de semaine, 3.600 trains vont reprendre la route, contre 1.800 jusqu'ici, le tout en capacité maximale.



Si la SNCB déploie une telle flotte, c'est pour répondre à l'offre de déplacement tout en assurant la distanciation sociale. Elle relaie toutefois un message clair: "Les autorités continuent de demander aux utilisateurs de se limiter aux déplacements essentiels. Pour les travailleurs, de faire du télétravail la norme et d'éviter les déplacements dans la mesure du nécessaire." Pas question de reprendre le train pour se rendre dans les Ardennes faire du kayak, où pour aller à la Côte belge, pointe donc le quotidien. Des contrôles seront mis en place dans les trains et dans les gares.

Une campagne pour mettre en garde contre les arnaques liées à la pandémie

La fédération du secteur financier Febelfin lance ce lundi une campagne afin de répondre au sentiment d'insécurité et à la multiplication des e-mails de phishing (ou hameçonnage) durant la crise du coronavirus. Les fraudeurs profitent de l'actualité pour tromper la vigilance des internautes lors de commandes en ligne ou d'opérations bancaires.



Selon les statistiques de Febelfin, environ 20% des e-mails de phishing sont actuellement liés à la crise du coronavirus.

L'allocation pour congé parental "corona" augmentée de 25%



Les allocations versées aux personnes qui choisissent de prendre le congé parental "corona" seront de 25% plus élevées que celles du congé parental classique, a indiqué dimanche la ministre de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V). Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Il peut être accordé à un parent d'au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé. Il ne peut être pris qu'à temps partiel, pour la période entre le 1er mai et le 30 juin.

Les passagers à bord des Eurostars et des Thalys devront porter des masques



Les passagers de l'Eurostar devront obligatoirement porter des masques à partir de la semaine prochaine, dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus, a indiqué la société samedi. Une mesure identique a été prise concernant les trains Thalys.



Accord au sein du TEC sur les mesures liées au déconfinement



La direction du TEC et les syndicats sont parvenus samedi soir à un accord sur le dispositif qui sera mis en place à partir de lundi au sein de la société wallonne de transport public, annonce son porte-parole Stéphane Thiery. Des agents contestaient notamment les normes imposées en matière de voyageurs transportés. Ces craintes avaient été relayées par le syndicat socialistes CGSP. Des négociations se sont tenues ces derniers jours. (En savoir plus)

Accord sur un congé parental "corona" avec effet rétroactif

Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi matin sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Le système aura un effet rétroactif. Un conseil des ministres doit se tenir ce samedi encore pour officialiser la décision. Le texte sera ensuite envoyé au Conseil d'Etat. (En savoir plus)