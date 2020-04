Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: la SNCB demande le port du masque lors du déconfinement

Le coronavirus en Belgique a causé la mort de près de 6.000 personnes sur le territoire. Le confinement décrété par les autorités afin de tenter de limiter la propagation de l'épidémie se prolonge et impacte, chaque jour un peu plus, la vie de la population belge. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Plus de 18 millions de masques chirurgicaux distribués

Plus de 18 millions de masques chirurgicaux ont été répartis et transmis aux différents services de soins, selon le dernier décompte effectué mardi soir par le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus. C'est quatre millions de plus que lors du précédent état des lieux, vendredi dernier. Près d'1,8 million de paires de gants ont été réparties.

La SNCB en faveur du port du masque dans les transports lors du déconfinement

Pour les sociétés de transports en commun, comme la SNCB, "les masques buccaux seront inévitables pour garantir la sécurité des passagers et du personnel", déclare Sophie Dutordoir, PDG de la SNCB dans De Standaard mercredi. "Si le déconfinement se fait progressivement, il n'y aura pas de problèmes au début"', selon Mme Dutordoir. "Mais dès que le nombre de voyageurs augmentera, nous ne pourrons plus garantir les distances nécessaires". A l'heure actuelle, la SNCB transporte 90.000 voyageurs par jour.

La police de la Côte a distribué les amendes durant les vacances de Pâques



Les différentes zones de police de Flandre occidentale ont dressé de nombreux procès-verbaux durant les vacances de Pâques pour des infractions aux mesures destinées à endiguer la propagation de coronavirus.



La police de la Côte a ainsi dû renvoyer en moyenne trois pour cent des véhicules contrôlés parce qu'il s'agissait de déplacements non essentiels. Elle est également intervenue pour des infractions au respect de la distance sociale et pour mettre fin à des fêtes "lockdown". La police de Knokke, qui contrôle aussi la frontière avec les Pays-Bas, a dressé 451 PV durant les vacances pascales: 332 concernaient des déplacements inutiles, 104 des infractions à l'interdiction de rassemblement et 25 pour non respect de la distance sociale. De nombreux rassemblements ont également été sanctionnés par la police de Bruges, 251 au total, alors que 153 PV ont été dressés pour des déplacements inutiles.

Les médecins généralistes prêts à tester massivement... s'ils sont suffisamment protégés



L'Association belge des syndicats médicaux (ABSyM) appelle mardi à une concertation urgente avec le gouvernement fédéral afin d'organiser le dépistage massif de la population par les médecins généralistes. Si ceux-ci sont prêts à assumer leur rôle dans la stratégie de déconfinement, l'ABSyM souligne qu'ils ne disposent pas encore de suffisamment de matériel, que ce soit pour les tests ou pour leur protection.

Indemnités wallonnes aux entreprises: les 10.300 premiers paiements ont été effectués



En Wallonie, les 10.315 premiers paiements aux entreprises et indépendants éligibles pour l'indemnité régionale dans le cadre de la crise du coronavirus ont été effectués, assure mardi le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.



Pour rappel, la Wallonie a constitué un fonds extraordinaire de 233 millions d'euros afin de mettre en place une indemnité compensatoire unique de 5.000 euros pour les entreprises fermées ou à l'arrêt à la suite des décisions du Conseil national de sécurité. La plate-forme pour introduire cette demande d'aide a été lancée le 27 mars dernier. A ce jour, les 10.315 premiers paiements ont pu être effectués, avec l'aide de Sodexo, à destination d'une partie des entreprises et indépendants éligibles, précise le ministre Borsus selon qui "l'examen et le paiement des dossiers vont se poursuivre à un rythme très soutenu". Selon le ministre, 31.411 dossiers font toutefois l'objet d'une demande de renseignements complémentaires adressée aux demandeurs.