Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: reprise des contacts sociaux le jour de la fête des mères

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Possibilité de revoir ses proches le jour de la fête des mères

A partir de ce dimanche, les Belges peuvent à nouveau revoir de la famille ou des amis. Le Conseil National de Sécurité a décidé de lâcher du lest, le jour de la fête des mères. Une bouffée d'oxygène après deux mois de confinement. Ces retrouvailles impliquent toutefois le respect d'une série de règles. Chaque famille peut accueillir à domicile quatre personnes maximum, toujours les mêmes, qui ne pourront donc se rendre que dans ce foyer. Les visites ne seront toutefois pas autorisées si un membre de la famille ou une des personnes invitées est malade.

Attention aux problèmes de batterie et de filtre à particules ces prochaines semaines

L'organisation de mobilité VAB met en garde ce dimanche contre les problèmes de batterie et de filtre à particules que les véhicules, immobilisés sur une longue période à cause du coronavirus, rencontreront dans les prochaines semaines.

Les recyparcs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut accessibles sans rendez-vous dès lundi



Les citoyens et les PME pourront accéder, dès lundi, sans rendez-vous aux recyparcs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut. Les bureaux seront eux aussi accessibles à condition de respecter la distanciation sociale. Dans le cadre du plan de réouverture progressive des recyparcs gérés par l'intercommunale Ipalle, les usagers devaient jusqu'à présent prendre rendez-vous au préalable. À partir de lundi, l'accès aux recyparcs pourra à nouveau se faire en semaine sans rendez-vous.

Prolongation de 6 mois de la validité des chèques-repas, chèques-cadeaux et éco-chèques



Le conseil des ministres a approuvé, samedi, un projet d'arrêté royal prolongeant d'au moins 6 mois la durée de validité de différents chèques (chèques-repas électroniques, chèques sport/culture, éco-chèques, chèques-cadeaux).

Le Waterbus à nouveau accessible dès lundi entre Bruxelles et Vilvorde

Le Waterbus sera à nouveau accessible dès lundi après l'assouplissement des mesures imposées pour freiner la propagation du coronavirus, a indiqué le transport en commun interrégional. Il assure une liaison dans la zone du 'canal de la Senne' entre Bruxelles, Schaerbeek, Neder-over-Heembeek et Vilvorde. L'espace disponible sur le bateau permettra d'assurer le maintien d'une distance d'un mètre et demi. Le port du masque sera obligatoire pour les passagers âgés de 12 ans et plus. Le nombre maximum de passagers à bord sera limité à 50.



Plus de 1,7 million de masques chirurgicaux distribués ces derniers jours (De Backer)



Plus de 1,7 million de masques chirurgicaux ont été distribués ces derniers jours en Belgique, dans les hôpitaux, les services ambulanciers, aux infirmiers à domicile, aux sage-femmes, aux dentistes, aux centres psychiatriques ou encore aux travailleurs des pompes funèbres. Au total, 27,5 millions de masques chirurgicaux ont déjà été distribués dans le Royaume. Quant aux masques FFP2, 547.400 supplémentaires ont été récemment commandés et 2,8 millions ont déjà été livrés, selon les chiffres communiqués samedi soir par Philippe De Backer, le ministre en charge de la task force testing.

