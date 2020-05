Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: le chômage temporaire a touché moins d'entreprises mais plus de travailleurs en avril

Alors que la situation sanitaire semble sous contrôle après plusieurs semaines de déconfinement, le coronavirus en Belgique continue d'impacter le pays. Retrouvez dans cet article les dernières infos tombées ces dernières heures.

Moins d'entreprises mais plus de travailleurs concernés par le chômage temporaire en avril

Moins d'entreprises ont été touchées par le chômage temporaire en avril, mais davantage de travailleurs ont dû y recourir pendant une période plus longue, ressort-il vendredi des chiffres de l'Office national de l'emploi (Onem). Pour le mois d'avril, 943.876 personnes de 112.954 entreprises ont reçu un paiement de chômage temporaire en raison des mesures Covid-19, soit 588.303 équivalents temps plein, ce qui implique qu'un chômeur a reçu 16,1 jours d'allocations en moyenne, selon des statistiques provisoires. Sur base des dernières informations, le total devrait atteindre environ 1,15 million de personnes. Les chiffres ajustés de mars font état de 927.885 personnes (320.105 ETP) et 120.013 employeurs concernés. Soit neuf jours d'allocations en moyenne par chômeur.

Par région, on constate une baisse de 1,3% en Flandre (-1.686 unités à 129.673), de 0,3% à Bruxelles (-212 unités à 62.458) et une augmentation de 0,8% en Wallonie (+1.090 unités à 134.300). À un an d'intervalle, le chômage complet de moins d'un an progresse de 5.643 unités (+4,8%), tandis que celui de très longue durée (2 ans et plus) diminue de 7.005 unités (-4,5%).

Les prisons ont fabriqué 122.000 masques buccaux

Jusqu'à présent, 122.000 masques buccaux ont été fabriqués dans les prisons belges, a indiqué l'administration pénitentiaire vendredi. Les établissements en fournissent un à chaque détenu, membre du personnel et visiteur externe.

La princesse Astrid et la Première ministre rouvriront lundi les portes de l'Atomium

L'Atomium rouvrira officiellement ses célèbres boules au public le lundi 1er juin, en présence notamment de la princesse Astrid, du prince Lorenz et de la Première ministre Sophie Wilmès (MR). L'institution espère qu'un maximum de Belges viendront (re)découvrir l'emblématique édifice ces prochains mois.

Les mesures de sécurité pour les visites dans les prisons seront plus strictes

Les consignes de sécurité pour les visites dans les prisons seront renforcées, a indiqué vendredi l'administration pénitentiaire. Les syndicats CGSP, CSC et SFLP ont annoncé retirer le préavis de grève déposé le 22 mai dernier réclamant des mesures d'hygiène plus strictes, pour autant que les nouvelles instructions soient mises en œuvre.

L'augmentation de la charge de travail pèse sur les pharmaciens, selon une étude de la VUB

Les pharmaciens subissent une pression toujours plus forte au travail, ressort-il du dernier baromètre bimensuel réalisé par la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ainsi, les pharmacies sont à nouveau ouvertes au niveau normal, mais les consultations téléphoniques sont au double. Les pharmaciens s'inquiètent également d'un second pic.

Un troisième abattoir néerlandais fermé pour cause de coronavirus

Les autorités néerlandaises ont fait fermer un troisième abattoir après que plusieurs employés ont contracté le Sars-CoV-2, ont-elles annoncé vendredi. Vingt-et-un employés d'un abattoir situé à Helmond (sud-est du pays) ont été testés positifs au coronavirus, selon les autorités. Sur les 1.700 employés, 130 - choisis aléatoirement - avaient été testés après que plusieurs cas étaient déjà confirmés, plus tôt dans la semaine. Les personnes concernées, ainsi que leurs camarades de chambre, ont été emmenés dans un hôtel pour y passer une quarantaine de quatorze jours. Le propriétaire de l'établissement a déclaré que son entreprise avait pris toutes les précautions de sécurité contre la propagation du virus, notamment le port d'équipements protecteurs.

Le centre d'asile de Coxyde reste confiné, les enfants ne pourront pas retourner à l'école

Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Coxyde restera fermé pour le moment, a décidé vendredi la cellule de crise de la commune côtière. Personne ne pourra quitter le centre. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Fedasil, déplore que les enfants soient dès lors empêchés de retourner à l'école.