Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: le dépistage et le traçage iront de pair pendant le déconfinement

Le coronavirus en Belgique continue d'impacter, chaque jour un peu plus, la vie des Belges. Les autorités ont dénombré plus de 6.000 décès sur le territoire belge depuis le début de l'épidémie. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Voici le fil des informations

Le dépistage et le traçage iront de pair pendant le déconfinement

Le dépistage des cas Covid-19 et le traçage de leurs contacts pour les avertir et les tester joueront un rôle prépondérant dans le déconfinement, avec une capacité annoncée de 25.000 tests PCR par jour dès le 4 mai, a annoncé vendredi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue du Conseil national de sécurité. Ces tests PCR (au moyen d'un écouvillon dans le nez) permettent de savoir si le patient est atteint du coronavirus au moment où il est testé.



Parents séparés: "les modalités d'hébergement doivent être respectées"

En ce jour d'aliénation parentale (25 avril), Koen Geens, vice-Premier ministre et ministre de la Justice, tient à rappeler que les règles relatives à l'hébergement pour les parents divorcés doivent être respectées durant la crise du coronavirus. (en savoir plus)

Pour la Ligue des familles, le gouvernement n'a pas apporté de solution aux parents

"Comment peut-on laisser tant de parents sans solution ?", s'interroge la Ligue des familles vendredi à l'issue des mesures progressives de déconfinement présentées par le Conseil national de sécurité (CNS). "De plus en plus de parents au travail et les jeunes enfants toujours à la maison", a indiqué la Ligue des familles dans un communiqué. Pour la Ligue des familles, ce plan de déconfinement n'est pas tenable sans mesure supplémentaire pour soutenir les parents. "Personne ne souhaite voir les enfants arriver en masse dans les garderies scolaires ou les parents risquer des burn out en nombre. Le congé spécifique, correctement rémunéré, accessible à tous les parents, salariés, indépendants et fonctionnaires, en télétravail ou non, est plus que jamais incontournable", a-t-elle indiqué.

Le secteur de la mode regrette de ne pouvoir ouvrir que le 11 mai

La fédération du secteur de la mode, Mode Unie, regrette que ses boutiques ne soient pas autorisées à rouvrir leurs portes avant le 11 mai, a-t-elle annoncé vendredi en réaction aux décisions du Conseil national de sécurité (CNS). "Un lourd sacrifice pour le secteur, qui est dans une situation difficile depuis la fermeture obligatoire le 18 mars", a-t-elle aussi ajouté. Il est important que les magasins puissent rouvrir rapidement, a tenu à affirmer Mode Unie.