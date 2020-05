Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 47 nouveaux décès, le barre des 9.000 morts franchie

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce samedi 16 mai au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Le Bilan sanitaire

Hospitalisations

Entrées: 65

Sorties: 159

1.750 personnes sont hospitalisées en ce moment (-112). Au total, 364 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-16)

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 345

Total: 54.989

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: +47 (25 ont eu lieu à l’hôpital, 22 dans une maison de repos et de soins)

Total: 9.005

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR. Les décès extra-hospitaliers(maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier)

LE DIRECT

Le secteur brassicole table sur un recul de 10% en 2020

Le secteur brassicole estime à 400 millions d'euros les pertes qui seront accumulées par les brasseries entre mi-mars et mi-juin. Cela correspond à 10% du chiffre d'affaires annuel du secteur, a fait savoir la fédération des Brasseurs belges. Ces calculs misent sur une réouverture de l'horeca le 8 juin. Cafés et restaurants représentent en effet 42% de la consommation de la bière en Belgique et leur fermeture depuis la mi-mars pèse forcément sur l'activité des brasseries. La consommation de bière en Belgique a baissé de 50% en avril et le secteur n'a pas pu compter sur la grande distribution pour compenser la fermeture des cafés.

Les écoles de trois communes bruxelloises ne rouvriront pas lundi

Comme celles de Schaerbeek, les écoles communales de Saint-Josse et de Watermael-Boitsfort ne rouvriront pas leurs portes lundi. A Schaerbeek, on le sait depuis mercredi et à Saint-Josse depuis jeudi. A Watermael-Boitsfort, l'information a été livrée vendredi par l'échevine de l'Enseignement, Hang Nguyen (MR), au terme de négociations avec les syndicats qui se sont soldées par un désaccord. Ces trois communes devraient rester les seule dans ce cas en Région bruxelloise, si l'on en croit le coup de sonde effectué jeudi et vendredi.

La distanciation sociale plus obligatoire mais reste la norme dans les transports De Lijn

Garder 1,5 mètre de distance dans les transports publics flamands De Lijn reste la norme mais n'est plus obligatoire, a décidé vendredi le gouvernement flamand, selon De Lijn. Le port du masque reste, lui, obligatoire pour les voyageurs de plus de 11 ans.

Le premier million de masques en tissu attendu ce week-end, selon M. Goffin

Le premier million des masques de protection en tissu commandés par le ministère de la Défense afin d'offrir à la population une protection contre la propagation du coronavirus n'arrivera que ce week-end, soit avec un à deux jours de retard par rapport au calendrier annoncé mercredi, a indiqué vendredi le ministre de la Défense, Philippe Goffin. Ces masques seront fournis par une société belge (l'entreprise gantoise Tweeds & Cottons), a-t-il précisé lors de l'émission De Ochtend de la VRT-radio.