Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: le secteur de l'enseignement dit NON à un retour à l'école sans sécurité

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Ce mercredi est une journée cruciale pour la Belgique: le Conseil de Sécurité Nationale se réunit à nouveau pour décider de notre avenir, plus ou moins confiné, durant ces prochaines semaines. Les chiffres annoncé mardi (d'autres seront annoncés mercredi à 11h lors du point quotidien) sont pourtant encourageants: 530 nouveaux cas ont été rapportés ces 24 dernières heures (lundi, il y en avait 942), pour 31 119 au total. On déplore 262 nouveaux décès (lundi, il y en avait 303), pour 4 157 au total. Sur les 262 nouveaux décès, 171 ont eu lieu en maison de repos. Admis à l'hôpital: 242 nouveaux patients (lundi, il y en avait 310), 11 722 au total.

Voici les principales informations liées au coronavirus en Belgique:

Le secteur de l'enseignement dit NON

La France a décidé de rouvrir les classes progressivement à partir du 11 mai. Une telle décision inquiète enseignants et parents d'élèves chez nous. Ils ont ensemble signé un communiqué. Tout le secteur de l'enseignement se mobilise pour dire non au retour à l'école sans sécurité. Syndicats, parents, élèves: tout le monde est impliqué. Et le titre de ce communiqué est clair: "Pas de retour à l'école sans une sécurité assurée pour tous". Ils posent une série d'exigences avant d'étudier un possible retour à l'école (en savoir plus).

La culture va-t-elle se relever ?

La crise du coronavirus touche toutes les activités des citoyens, y compris au niveau culturel. Les subsides ont baissé ces dernières années, donc la crise qui ferme toutes les salles de concert et d'exposition, qui annule les événements et les festivals, elle va faire particulièrement mal. Le secteur de la culture va-t-il se relever de cette crise ? "Je l'espère", a dit Bénédicte Linard, ministre de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur les ondes de BEL RTL ce mercredi matin. "On fait tout pour qu'il puisse se relever à un moment donné, mais c'est clair que c'est le secteur le plus touché, le plus impacté en termes de chiffre d'affaire. Derrière ça, il y a des gens, des artistes, des techniciens". (en savoir plus)

27.300 faits de non respect des mesures enregistrés par les services de police



Quelque 27.300 faits de non respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés dans la banque de données nationale par les services de police depuis leur entrée en vigueur, a indiqué le ministre de la Justice Koen Geens mardi devant la commission de la Chambre chargée du contrôle des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement.

Les déplacements extra-communaux ont augmenté de 31% lors du week-end de Pâques



Le nombre de déplacements extra-communaux lors du week-end de Pâques a augmenté de 31% par rapport aux trois week-ends précédents, déclare mardi le ministre des Télécommunications Philippe De Backer. Ce dernier appelle chacun à persévérer dans le respect des mesures de protection afin de lutter contre la propagation du coronavirus

Renforcement des contrôles?

Le Conseil national de sécurité se réunit demain/mercredi pour examiner les mesures de confinement en vigueur depuis un mois. A la veille de cette réunion, il semblerait qu'on se dirige vers un prolongement du confinement tel qu'on le connait actuellement. Une réouverture de certains magasins et de certaines enseignes est également évoquée, comme les magasins de bricolage ou des pépiniéristes. Pa railleurs, Pieter De Crem, le ministre de l'Intérieur a déclaré à nos confrères du nord du pays: "Je ne pense pas qu'il faille prendre des mesures encore plus strictes pour le moment." Dans les jours à venir, on se dirigerait également vers un renforcement des contrôles dans les rues et dans les parcs.

De nouvelles commandes de masques réalisées le week-end dernier



"Les personnes de la taskforce shortages ne se sont pas reposées pendant le week-end de Pâques", affirme mardi le cabinet de son ministre de tutelle Philippe De Backer, dans sa communication bi-hebdomadaire concernant l'approvisionnement de matériel destiné à lutter contre le coronavirus (Covid-19). Des commandes supplémentaires ont été réalisées sur des marchés internationaux et des livraisons ont été reçues le week-end dernier. "Grâce à l'armée belge, une partie de ces matériaux a déjà été distribuée", ajoute le cabinet De Backer.

> CORONAVIRUS: toutes les infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation