Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les amendes "corona" impayées récupérées par le fisc?

Le coronavirus en Belgique continue d'impacter, chaque jour un peu plus, la vie des Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Coronavirus - LE DIRECT

La justice souhaite que les amendes "corona" impayées soient récupérées par le fisc

Le montant total des règlements amiables pour les infractions liées à la pandémie de coronavirus pèse désormais 2,2 millions d'euros. Le Collège des procureurs généraux souhaite que les amendes impayées soient récupérées par le fisc, via les impôts, rapportent Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg lundi. Il est proposé que les contrevenants se présentent de leurs propres initiatives au tribunal pour défendre leurs causes.

Plus de 60.000 p.-v. ont été dressés depuis le début du confinement



A la date du 23 avril, il y avait officiellement 57.396 procès-verbaux dressés pour non-respect à diverses mesures de confinement, rapportent les titres Sudpresse lundi, citant les chiffres des infractions enregistrées dans la Banque de données nationale générale (BNG). "Il y en a sûrement beaucoup plus que ça", observe Jonathan Pfund porte-parole de la police fédérale car "toutes les zones n'ont pas encore envoyé leurs chiffres en la matière". "On a probablement dépassé les 60.000 procès-verbaux", estime-t-il. Ce sont les infractions à la "Santé publique" qui sont le plus souvent enregistrées dans les procès-verbaux (22.357). C'est en province de Hainaut que ces faits ont été constatés le plus fréquemment. (En savoir plus)

Trois entreprises ont développé un conteneur mobile de décontamination de masques

Les entreprises Laboratorium ECCA, Jansen Cleanrooms et GreenX ont développé un conteneur permettant de désinfecter rapidement et, selon elles, en toute sécurité, les masques FFP2 et FFP3, ce qui permet leur réutilisation. Le conteneur de décontamination baptisé "Clean Mask Decontamination Room" est en mesure de nettoyer 6.000 masques par jour, ont-elles annoncé dimanche dans un communiqué commun.

Le secteur de l'évènementiel souhaite qu'on le prenne davantage en compte

Le secteur de l'organisation d'évènements demande aux gouvernements et aux différents groupe de travail de le prendre davantage en compte et d'entamer un dialogue avec lui, alors que la Belgique s'apprête à se lancer dans une phase délicate de déconfinement dans le cadre de la crise du coronavirus. Le secteur, qui est l'un des plus touchés par la crise actuelle, avec des dommages encourus estimés à 5 milliards d'euros, 1,3 milliard chez les organisateurs d'évènements et 3,6 milliards chez les fournisseurs), propose également au gouvernement son savoir-faire pour redémarrer certaines activités économiques.