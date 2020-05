Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les Belges ont dépensé beaucoup moins en confinement, sauf en supermarché

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Des associations considèrent que le "tracing" ne respecte pas les droits fondamentaux

Le traçage (ou tracing) via call-centers des citoyens infectés par le coronavirus "n'est pas conforme aux droits fondamentaux", écrivent plus de 300 personnalités et associations de la société civile dans une lettre ouverte publiée vendredi dans Le Vif et Knack. Les signataires, qui s'adressent au président de la Chambre des représentants et aux chefs de groupe, proposent un projet de loi alternatif afin de corriger les lacunes du texte actuel.

Les Belges ont dépensé beaucoup moins en confinement, sauf en supermarché

Les Belges ont réduit leurs dépenses de plus de 30% durant les six premières semaines de confinement par rapport à la même période l'an dernier, selon une analyse d'ING effectuée sur la base des transactions électroniques de ses clients. Ils ont effectué 34% de transactions en moins.

Sans surprise, l'étude montre que les Belges ont dépensé principalement moins pour les vacances (-69%), les activités des enfants (-68%), l'habillement et la beauté (-61%) et les transports (-52%). Les consommateurs ont par contre dépensé plus d'argent dans les supermarchés et chez les fournisseurs en ligne non spécialisés (+24%).

La CSC Services publics dépose un préavis de grève dans les institutions de soins de FWB

La CSC Services publics annonce vendredi déposer un préavis de grève dans toutes les institutions de soins de Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer plusieurs décisions prises sous le couvert des pouvoirs spéciaux impactant le secteur de la santé.



Le syndicat dénonce notamment l'utilisation des montants du fonds des blouses blanches pour refinancer les hôpitaux, la possibilité de réquisitionner du personnel soignant et d'autoriser du personnel non qualifié à prodiguer des soins infirmiers. Des actions locales sont prévues entre le 18 mai et le 18 juin (manifestation, arrêt de travail plus ou moins long, sensibilisation des visiteurs...) sans pour autant délaisser les patients et résidents.

Les chauffeurs mécontents de la Stib invitent la ministre de la Mobilité à agir

Les chauffeurs de bus et de trams de la Stib qui mènent des actions depuis le début de la semaine interpellent vendredi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et son ministre-président Rudi Vervoort (PS) au sujet des mesures de prévention appliquées dans un contexte de pandémie au sein de leur entreprise. Dans une lettre ouverte qui revendique plus de 500 signataires, ils demandent à rencontrer les responsables politiques.

Brussels Airlines: le patron de Lufthansa à Bruxelles pour rencontrer le gouvernement belge

Carsten Spohr, le patron du groupe aéronautique allemand Lufthansa, se rend à Bruxelles ce vendredi pour négocier sur l'avenir de sa filiale Brussels Airlines avec le gouvernement belge. Mardi, la compagnie aérienne belge a annoncé son intention de supprimer jusqu'à un millier d'emplois, soit un quart de son personnel. De leur côté, syndicats et direction se réuniront à nouveau lundi prochain.

Un tiers des salariés belges au chômage temporaire en avril

En avril, 34% des employés belges ont connu au moins un jour de chômage temporaire, rapporte Acerta vendredi sur base de l'analyse des données salariales de 32.000 employeurs. C'est 50% de plus que pour le mois de mars. Le secteur des services, le commerce et l'industrie manufacturière ont été les plus touchés.

L'économie belge devra attendre 2023 pour retrouver son niveau d'avant la crise

L'activité économique ne retrouvera vraisemblablement pas avant 2023 son niveau d'avant la crise du coronavirus, indiquent vendredi des économistes de trois grandes banques dans le journal De Tijd.