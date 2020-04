Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les déchetteries à nouveau accessibles en Wallonie

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

La Belgique a enregistré 168 décès au cours des dernières 24 heures, ont indiqué lundi midi le Centre de crise. Il y a également eu 232 nouvelles hospitalisations lors des 24 dernières heures (total le plus bas depuis le rapport du 24 mars avec 216 hospitalisations). "Nous avons peut-être dépassé le pic de cette vague de décès", a commenté le porte-parole interfédéral Covid-19, Emmanuel André. La situation devrait donc continuer à s'améliorer.

Voici les dernières infos liées au coronavirus en Belgique :

Bruxelles à 20 km/h ?

Le centre de Bruxelles va-t-il à nouveau changer ? Les autorités politiques veulent en faire une zone mixte avec limitation de la vitesse à 20 km/h pour les voitures. Le but serait de faciliter la distanciation sociale dès les premières mesures de déconfinement. Le dispositif présenté en fin de journée via le quotidien "Le Soir" au journal, et non au conseil communal réuni longuement lundi soir, n'a pas manqué de surprendre l'opposition MR et cdH (en savoir plus).

Les déchetteries rouvrent progressivement en Wallonie

Les recyparcs ont reçu le feu vert pour rouvrir après concertation entre intercommunales, Union des Villes et Communes et syndicats. Il s'agit d'une réouverture partielle et progressive, et la situation varie de région en région. Une circulaire a néanmoins été distribuée aux intercommunales: elle fixe les lignes directrices pour encadrer la réouverture. (tous les détails par zones)

La Défense vient actuellement en aide à dix maisons de repos

Dix maisons de repos au total en Belgique bénéficient pour l'instant de l'aide de la Défense via sa composante médicale, ont indiqué lundi le ministre de la Défense Philippe Goffin et le chef de la Défense, le Général Marc Compernol. Depuis ce lundi, le 3e élément médical d'intervention (EMI) de Marche-en-Famenne a mis à disposition six ambulanciers pour apporter son aide à la maison de repos Saint-Joseph à Liège. Il en sera de même mardi pour le Tilleul d'Edouard à Liège.

La Fédération Wallonie-Bruxelles prolonge son soutien aux milieux d'accueil

Vu l'allongement des mesures de confinement jusqu'au 3 mai, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé lundi de prolonger les mesures de soutien qu'il avait adoptées en mars dernier pour soutenir les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, gardiennes, ...).

Quelque 400 PV et cinq fêtes disloquées pendant le week-end à Bruxelles-Ixelles

La police de la zone Bruxelles-Ixelles a sanctionné environ 400 personnes durant le week-end pour non respect des mesures exceptionnelles visant à contenir la propagation du Covid-19. Certaines participaient à des fêtes entre amis, a indiqué lundi en fin de journée la porte-parole de la zone de police, Ilse Van de keere. Elle a fait état d'une lassitude de la population.

Pas de nouvelle demande en avril pour ceux qui étaient déjà en chômage temporaire en mars

Les travailleurs qui étaient en chômage temporaire en mars en raison de la crise du coronavirus et qui avaient alors introduit une demande en ce sens auprès de leur organisme de paiement (syndicat ou Capac) ne doivent pas répéter cette opération s'ils sont encore dans cette situation en avril, prévient lundi l'Office national de l'emploi (Onem).