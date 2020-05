Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les premiers masques en tissu commandés par la Défense arriveront demain

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Le premier million de masques commandés par la Défense attendu vendredi

Le premier million des masques de protection en tissu commandés par la Défense nationale est attendu ce vendredi à la base militaire de Peutie (Vilvorde), a indiqué mercredi le ministre de la Défense Philippe Goffin en commission de la Chambre. Les modalités de distribution de ces masques doivent encore faire l'objet de concertation, a-t-il précisé. Un recours aux pharmacies est envisagé, mais doit être encore confirmé.

L'érosion du diesel continue sur le marché des carburants

Le diesel continue sa lente descente sur le marché des carburants. Il reste le premier carburant en Belgique, mais grâce aux camions, pas aux voitures, selon les chiffres 2019 de la Fédération pétrolière de Belgique, cités dans les titres Sudpresse jeudi.

Le personnel médical ne digère pas l'arrêté royal publié la semaine dernière

Les directions des départements infirmiers de 14 hôpitaux de Fédération Wallonie-Bruxelles réclament le retrait d'un arrêté royal publié le 4 mai, relatif à l'exercice de l'art infirmier par du personnel de santé non qualifié moyennant une formation préalable. "C'est l'indignation la plus complète", s'étranglent les signataires dans une lettre ouverte publiée mardi.

Stress et troubles mentaux, l'autre fléau de la pandémie, s'inquiète l'ONU

Peur de la maladie, deuil, solitude ou spectre du chômage: la pandémie de Covid-19 risque d'entraîner une autre crise majeure de santé publique en provoquant une grande détresse psychologique parmi les populations concernées, s'alarment jeudi les Nations unies dans un rapport.

Pas d'ajustement des primes d'assurance automobile pour l'instant

Assuralia, la fédération des assureurs, indique mercredi qu'un ajustement de la politique de primes d'assurance automobile ne pourra être envisagé qu'après avoir digéré la crise du coronavirus et après que les chiffres définitifs des assureurs seront connus pour cette année.

La phase 2 du déconfinement déclenchée: plusieurs mesures annoncées

À l'issue d'une réunion qui s'est tenue mercredi matin, le Conseil National de Crise a confirmé une série de changements qui entreront en vigueur lundi prochain dans le cadre du plan progressif de déconfinement. Ils concernent les écoles, musées, parc animaliers, mariages et funérailles, activités sportives extérieures pratiquées en club et les métiers de contact. L'étape suivante n'arrivera pas avant le 8 juin. (En savoir plus)