Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les TEC wallons contestent les mesures du déconfinement

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Les TEC wallons contestent les mesures du déconfinement

Les agents des TEC wallons contestent les normes imposées en matière de voyageurs transportés. La CGSP demande qu'une série de mesures soient revues à la baisse, dès le 4 mai: 12 personnes dans un bus Standard (1 personne par banquette) au lieu de 19, 18 personnes dans un bus articulé à la place de 26 et 20 personnes dans un tram et non pas 25. Il faut "un système de protection complet et efficace dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, le nombre de voyageurs à bord des véhicules restera inchangé", ponctue le syndicat.

Uccle distribuera des premiers masques la semaine prochaine

Uccle va distribuer 75.000 masques buccaux en tissu à tous ses habitants âgés de plus de 12 ans à compter de la semaine prochaine pour répondre à la levée progressive du confinement et aux recommandations du Conseil national de sécurité relatives au port du masque dans l'espace public, a indiqué jeudi soir la commune.



Les balades à moto récréatives à nouveau autorisées dès le 4 mai



La première phase du déconfinement commencera le lundi 4 mai prochain. A partir de cette date-là, les balades à moto récréatives seront à nouveau autorisées, indique jeudi soir le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, sur sa page Facebook. (En savoir plus)



"La plupart des médecins généralistes recevront du matériel dès ce week-end" (De Backer)



Les médecins généralistes, qui vont contribuer à tester les patients présumés contaminés par le COVID-19, seront approvisionnés dès ce week-end avec suffisamment de matériel de protection pour effectuer ces tests, indique jeudi dans un communiqué le cabinet de Philippe De Backer, ministre en charge du matériel médical dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. (En savoir plus)



Plus de 100.000 tests effectués dans les maisons de repos



En l'espace de trois semaines, plus de 100.000 tests ont été effectués sur les résidents et le personnel des maisons de repos et de soins en Belgique. Un peu plus de 7.000 tests se sont révélés positifs, ressort-il jeudi du rapport quotidien sur le coronavirus de l'Institut de Santé publique Sciensano. (En savoir plus)

Le TEC augmentera la capacité de ses bus dès lundi



La capacité des bus TEC augmentera dès lundi prochain, dans la foulée du déconfinement entamé par la Belgique. Les bus normaux pourront ainsi accueillir 19 personnes, contre 5 actuellement; la capacité des bus articulés passant de 12 à 26 passagers et celle du tram de Charleroi de 15 à 25, a indiqué jeudi le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry. (En savoir plus)