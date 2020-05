Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les visites vont pouvoir reprendre dans les prisons, voici les conditions

Les visites pourront reprendre dans les prisons le 25/5 mais de façon limitée



Les visites pourront reprendre dans les prisons à partir du 25/5, mais de façon "limitée", annonce dimanche le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), dans les pages du journal De Zondag. "Les mesures seront strictes: une visite par prisonnier et par semaine, de préférence toujours la même personne, les mineurs ne seront pas autorisés, et bien sûr la distance de sécurité devra être observée. Mais je suis heureux que cette possibilité s'additionne à l'option numérique déjà en vigueur", a commenté Koen Geens. Selon le ministre, tout se passe "étonnamment bien" dans les prisons, malgré la crise sanitaire.

Le virologue Steven Van Gucht recommande une approche coordonnée de l'ouverture des frontières



L'ouverture des frontières nécessite une approche coordonnée à l'échelle européenne, estime le virologue Steven Van Gucht, sous peine notamment d'assister à une forme de surenchère entre les États. Une possibilité de séjourner à l'étranger doit en tout cas être soumise à conditions. Ainsi, il convient de s'assurer que la situation sanitaire dans le pays de destination soit aussi bonne que celle observée en Belgique. "Les chiffres doivent au moins être aussi bons, les mesures doivent être similaires et il faudrait donc idéalement un système de traçage européen", affirme le scientifique samedi soir sur la chaîne flamande VTM.

Prolongation du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants jusqu'au 30 juin

Le droit passerelle pour les indépendants sera prolongé jusqu'au 30 juin inclus. Un projet d'arrêté royal en ce sens a été approuvé samedi par le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Indépendants Denis Ducarme. Le revenu de remplacement est accessible à tous les indépendants à titre principal (et, moyennant conditions de revenus, aux indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs) dont l'activité a été interrompue ou limitée dans le cadre des mesures sanitaires prises par le Conseil national de sécurité pour lutter contre la propagation du virus. L'indemnité s'élève à 1.291,69 euros par mois (1.614,10 euros si charge de famille).

Nombre record de formations en ligne au VDAB



De nombreuses personnes qui se retrouvent coincées à la maison, en cette période de crise sanitaire, veulent se former sur le plan professionnel et ajouter une corde à leur arc, constate le VDAB, le service régional flamand de l'emploi. Les chiffres du mois d'avril sont parlants: on a comptabilisé près 28.000 inscriptions à une formation en ligne, soit 20.000 de plus que l'année dernière, selon la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V). Les demandes ont été introduites par quelque 14.000 personnes différentes (5.000 l'année passée), ce qui constitue également un record. La formation la plus demandée est l'initiation à la comptabilité, suivie d'un cours Excel. Le français et l'intelligence artificielle figurent aussi parmi les options populaires. La ministre Crevits a prévu une enveloppe de 4 millions d'euros pour élargir la gamme des formations (cours sur la réalité virtuelle, la cybersécurité, la domotique, les énergies solaire et éolienne) et renforcer la plate-forme en ligne.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: revoir le bilan sanitaire du samedi 16/05