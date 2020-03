Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 370.000 masques vont être livrés aux infirmiers à domicile, des centaines de Belges rapatriés

Le coronavirus en Belgique continue de faire sa progression avec près de 4.000 cas contaminés sur notre territoire. Vous retrouverez les dernières informations liées à la propagation du virus dans cet article que nous actualisons continuellement.

370.000 masques vont être livrés aux infirmier.e.s à domicile sur ordre du gouvernement wallon

Plus de 370.000 masques seront livrés dans les meilleurs délais aux infirmier.ère.s à domicile en Wallonie, ce qui correspond à 50 masques par professionnel du secteur, ont annoncé lundi le ministre-président wallon Elio Di Rupo et la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, par voie de communiqué.



Il s'agit d'une première aide quantitative destinée à pallier la situation d'urgence que connait cette profession, en première ligne face à l'épidémie de coronavirus, précisent-ils. D'autres livraisons devraient arriver dans les prochains jours via le niveau fédéral. La distribution wallonne sera coordonnée par les gouverneurs de provinces et réalisée par les autorités communales.

Les infirmier.ère.s sont invité.e.s à prendre contact avec les administrations communales dès ce jeudi 26 mars, avant de se rendre au point défini par les administrations communales, muni.e.s de leur carte d'identité et avec la preuve de leur numéro INAMI. Le gouvernement wallon dit rester pleinement attentif à la situation de l'ensemble des personnes impliquées dans la lutte contre le coronavirus. "Il veillera, outre les mesures mises en place par le niveau de pouvoir fédéral, à ce que les professionnels du secteur de la santé puissent bénéficier d'un équipement sanitaire adéquat pour assurer leur mission".

La police contrôle les déplacements

Les policiers sont déployés dans la capitale afin de faire respecter les mesures de confinement décidées par le Conseil national de sécurité la semaine dernière. Les automobilistes sont arrêtés et doivent être en mesure de justifier leurs déplacements. Pour rappel, seuls les déplacements jugés essentiels sont autorisés.

Le CPAS de la Ville de Mons lance un appel aux dons

Le CPAS montois lance un appel à l'aide aux citoyens, "afin d'apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin", ont indiqué les autorités de la ville mardi dans un communiqué.

Les communes bruxelloises durcissent le ton pour faire respecter la distance sociale.

Les communes bruxelloises et les polices zonales durcissent le ton pour faire respecter les consignes de distanciation sociale décidées par le Conseil National de Sécurité, selon les communications transmises ce lundi par différentes communes, en respect de la voie tracée par la Région bruxelloise.

A l'exception du parc Elisabeth géré comme d'autres grands parcs par la Région et Bruxelles Environnement, Koekelberg a fermé tous les autres parcs situés sur son territoire depuis la semaine dernière. Les parcs communaux ont également fermé à Etterbeek et à Saint-Josse-ten-Noode depuis lundi de la semaine dernière. Il est cela dit conseillé de réglementer les espaces verts plutôt que de les fermer Les pelouses du parc de Forest ont ainsi été interdites ce lundi sur ordre du bourgmestre Stéphane Roberti, tout en laissant les sentiers accessibles.

Les hôpitaux bruxellois absorbent l'augmentation progressive des patients

L'augmentation progressive du nombre de patients contaminés par le covid-19, ou suspectés d'avoir contracté le virus, est sous contrôle dans les hôpitaux bruxellois, lesquels ne sont pas saturés, d'après un coup de sonde effectué lundi soir dans quelques grands hôpitaux.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19

La Flandre met à disposition des chercheurs son superordinateur

Les chercheurs participant à la recherche scientifique de solutions face au coronavirus vont pouvoir dans les prochains semaines faire usage d'un superordinateur, dont les capacités de calcul sont les plus importantes de Flandre, a communiqué lundi la ministre flamande Hilde Crevits (CD&V). Le BrENIAC, du Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), sera ainsi disponible pour la recherche sur le coronavirus durant huit semaines. Il pourrait par exemple aider à la modélisation de molécules, ou au calcul de prédictions épidémiologiques.

Médecins sans frontières va ouvrir un centre de triage à Tour &Taxis

Médecins sans frontières ouvrira en fin de semaine un centre de triage et d'accueil pour les groupes cibles les plus vulnérables, indique lundi Bruzz. L'information a été confirmée à l'agence Belga. Cinquante lits seront disponibles dans un premier temps, la capacité pourra passer à 150 si nécessaire.



MSF avait annoncé la semaine dernière son intention d'ouvrir ce centre à destination des sans-abri et réfugiés. La structure sera installée dans un hall d'exposition de Tour & Taxis grâce à un accord avec le propriétaire du site Extensa. L'objectif est de pouvoir atteindre toutes les personnes vulnérables et de fournir un centre supplémentaire tant que dure la crise du covid-19. MSF donnera plus de détails sur le dispositif mardi.

Liège : mettre des bâtiments à disposition des SDF n'est pour l'heure pas envisagé

La Ville de Liège n'envisage pas de mettre un bâtiment à disposition des personnes sans abri pour l'instant. "Si la réquisition d'un bâtiment s'avère efficace par exemple lors de conditions météorologiques exceptionnelles ou de catastrophes naturelles, dans le cas de la pandémie actuelle, elle représente un risque accru d'exposer ce public au virus Covid-19", indiquent les autorités liégeoises lundi dans un communiqué.

Un individu interpellé pour des menaces sur des policiers à Fleurus

Un homme né en 1992 a été interpellé à la suite de menaces proférées sur des policiers de la zone de Brunau à Fleurus, a indiqué le parquet de Charleroi lundi. L'individu a été contrôlé à trois reprises en présence de plusieurs personnes dans un véhicule et verbalisé pour non-respect des mesures de confinement.

Le samedi 21 mars, une patrouille de la zone de police Brunau a contrôlé un véhicule avec plusieurs personnes à son bord à Fleurus. Quelques heures plus tard, l'un des individus présents dans le premier véhicule est contrôlé une seconde fois avec d'autres personnes dans une voiture. Le 22 mars, l'homme est à nouveau surpris par les forces de l'ordre dans un véhicule avec plusieurs personnes.

Les policiers ont dressé un procès-verbal pour non-respect des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19. À la suite de ce PV dressé, l'individu s'est rendu au commissariat pour porter plainte contre les policiers. "Sur place, la situation a dégénéré lorsque les policiers lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas prendre sa plainte pour une question de procédure", a signalé le parquet de Charleroi. D'après le substitut Daniel Marliere, l'homme a proféré des menaces à l'encontre des policiers. Ce dernier a été interpellé et privé de liberté. Il sera présenté mardi devant le juge d'instruction.

En 2019, la Belgique a détruit son stock de masques FFP2... sans le remplacer

L'an dernier, la Belgique a procédé à la destruction d'un stock stratégique de plusieurs millions de masques de protection de type FFP2 qui étaient parvenus à leur date de péremption, mais sans procéder à leur renouvellement par souci d'économie, rapporte lundi Le Vif sur son site internet. Cliquez ici pour plus de précisions.

A Namur, des collectes de papiers et cartons supprimées

Le Bureau économique de la Province de Namur est contraint de supprimer certaines collectes de papiers et cartons dans le Grand Namur, a-t-il annoncé lundi. Cette décision s'explique par la réorganisation des tournées pour respecter le principe de distanciation sociale en raison du covid-19.

Des centaines de Belges bloqués à l'étranger ont pu rentrer

Plusieurs centaines de ressortissants belges bloqués à l'étranger en raison des restrictions de déplacement imposées par de nombreux pays à la suite de la pandémie de Covid-19 ont déjà regagné la Belgique, a indiqué lundi soir le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin.