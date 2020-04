Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: des familles menacent d'actions en justice pour obtenir un lit en soins intensifs

Le coronavirus en Belgique continue sa propagation et contraint des milliers de Belges à se confiner. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la propagation de l'épidémie sur le territoire belge lors de ces dernières heures.

Coronavirus - LE DIRECT

Des familles menacent d'actions en justice pour obtenir un lit en soins intensifs



Le journal Mediquality révèle que de nombreux médecins subissent des menaces de poursuites légales de la part de familles, pour admettre des patients âgés aux soins intensifs, notamment en région liégeoise. Au nouveau Centre hospitalier chrétien MontLégia, à Liège, le service des soins intensifs aurait été sous la menace d'un jugement en référé imposant la mise sur respirateur d'un patient de 91 ans, atteint de nombreuses comorbidités. Et le cas ne serait pas unique. Dans un autre hôpital de la région liégeoise, un interniste confirme: "Ce que nous voyons aussi, ce sont des patients qui nous sont envoyés par leur généraliste sous la pression de familles, qui là aussi menacent de poursuites en cas de refus d'hospitaliser." Si ces menaces interpellent, il reste que la loi sur les droits du patient impose au médecin de respecter la volonté du patient, indique Mediquality. "Théoriquement, il n'est donc en effet pas impensable qu'un juge puisse effectivement être saisi en référé pour perte de chance ou même pour non-respect de la loi sur les droits du patient en cas de refus d'admission aux soins intensifs", écrit le média médical. "Il pourrait même assortir son verdict d'une astreinte en cas de non-exécution."

Bilan chiffré du weekend

De manière générale, les Belges ont bien respecté les consignes pour ce premier weekend de vacances. Quelques chiffres:

- Sur les 14.000 contrôles effectués à la frontière avec les Pays-Bas, seuls 264 voitures ont été « renvoyées » et une dizaine de PV ont été dressés.

- En province de Luxembourg, on dénombre seulement une dizaine d’interventions pour des maisons ou gîtes occupés et une 15aine d’interventions pour des rassemblements.

- Peu de monde à la côte, 1 mariage a dû être annulé à Bruges



Les fonctionnaires n'échappent pas au chômage



Plusieurs villes et communes ont décidé de placer une partie du personnel au chômage temporaire, rapportent La Libre Belgique et La Dernière Heure lundi. Certaines l'envisagent dans les prochains jours ou les prochaines semaines. La Ville de Liège, les communes de Neupré, Oupeye, Hamois et le CPAS de Frasne-lez-Anvaing sont notamment concernés.

Un Belge sur deux souffre du confinement



Des chercheurs de l'UCLouvain et de l'université d'Anvers tentent de mesurer les risques du confinement pour la santé mentale. Les premiers résultats de leur enquête menée auprès de 25.000 répondants démontrent qu'un Belge sur deux en souffre, rapporte Le Soir lundi.



"Les données sont encourageantes mais nous devons tous persévérer", selon Sophie Wilmès

"Les experts s'accordent à dire que les effets de nos efforts sur l'évolution du virus en Belgique se font ressentir. On le voit clairement dans plusieurs indicateurs comme le rythme de propagation du virus ou le taux de doublement des lits occupés dans nos services hospitaliers", a déclaré dimanche soir la Première ministre Sophie Wilmès dans un nouveau message vidéo.

Décès d'un collaborateur de Colruyt, le groupe continue à évaluer les mesures

Un collaborateur d'un magasin Colruyt de Forest est décédé la semaine dernière. Selon certains média, il serait mort du coronavirus. Chez Colruyt Group, on insiste sur le fait que les mesures imposées sont observées scrupuleusement et ajustées au quotidien.



"Nous avons effectivement reçu fin de la semaine dernière la triste confirmation du décès dans son sommeil d'un collègue du magasin Colruyt de Forest. Nos pensées vont à la famille, les amis, les collègues les plus proches du défunt", indique la chaîne de supermarchés. "Nous sommes en demande actuellement de plus de détails sur les événements, en tenant compte de l'aspect du secret médical. Notre priorité est désormais l'accueil des collaborateurs concernés et également de leur fournir des informations claires et éventuellement de répondre à d'autres questions."

Colruyt Group souligne que la chaîne, comme l'ensemble du secteur, met tout en œuvre pour créer le cadre le plus sécurisant possible pour ses employés. "Nous continuons également à demander à nos clients de respecter strictement les règles et de faire preuve de la responsabilité et la civilité nécessaires pour le bien de tous: se laver les mains régulièrement, garder la distance, ne pas se retrouver nez à nez et acheter ce qu'ils touchent. Et témoigner du respect nécessaire à nos employés, qui font de leur mieux pour assurer l'approvisionnement alimentaire quotidien". Colruyt Group dit encore avoir eu des "entretiens très constructifs avec les syndicats" ces dernières semaines. Un régime d'indemnisation a été élaboré et sera encore affiné.