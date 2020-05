Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: notre pays dans le "top 3" en matière de tests effectués, selon le ministre De Backer

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Le traçage des malades a débuté en Wallonie

Le traçage des personnes atteintes du covid-19, ainsi que de leurs contacts, vient de débuter en Wallonie. Celui-ci se fait par téléphone, depuis des centres d'appel régionaux. Hier, 172 malades ont été contactés en région wallonne. Ils ont du lister leurs contacts des 14 derniers jours. Si vous êtes positif au covid-19, vous êtes susceptible de recevoir un appel: "On va vous demander les personnes avec qui vous avez été en contact, et encore plus précisément les personnes avec qui vous avez eu un contact proche, moins d'un mètre 50, pendant plus d'un quart d'heure, là on va considérer que c'est un risque élevé". A Bruxelles, le traçage n'a pas encore débuté.

Six pour cent des Belges ont des anticorps contre le coronavirus



Six pour cent des Belges ont des anticorps contre le coronavirus, a déclaré l'épidémiologiste Pierre Van Damme de l'Université d'Anvers jeudi dans "De Afspraak" sur Canvas. Une première étude menée par l'université d'Anvers il y a deux semaines a montré que 3% des Belges avaient des anticorps, ce qui indique que le système immunitaire lutte contre le virus. D'après la deuxième mesure, basée sur environ 3.400 échantillons de sang, il semble que ce soit maintenant 6% des Belges.

La Belgique à la pointe en termes de tests effectués, assure M. De Backer



Parmi les pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus, La Belgique figure dans le "top 3" en ce qui concerne le nombre de tests effectués, a affirmé jeudi le ministre en charge de l'approvisionnement en matériel médical, Philippe De Backer, en se fondant sur une "comparaison internationale". Ces derniers jours, en moyenne 19.000 tests par jour ont été prélevés en Belgique, a-t-il indiqué dans un communiqué. Par million d'habitants, quasiment 41.000 tests ont été effectués en Belgique et seuls l'Espagne et le Portugal ont dépassé ce nombre avec respectivement 41.332 et 44.132 tests par million d'habitants. Selon M. De Backer (Open Vld), les pays voisins effectuent beaucoup moins de tests: l'Allemagne 30.400, les Pays-Bas 13.768 et la France 16.800 par million d'habitants. Il se fonde sur des chiffres du bureau d'analyses et d'études Statista.

Bruxelles: la situation en Maisons de Repos "semble doucement se stabiliser"



La situation dans les Maisons de Repos et de Repos et de Soins de la capitale "semble doucement se stabiliser", a affirmé prudemment, jeudi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). D'après le ministre, interpellé en vidéoconférence par les députés de la commission Santé du parlement bruxellois, le taux d'absentéisme du personnel qui y atteignait 16% au début du mois d'avril est redescendu à 8%. Sur les 137 MR et MRS dépendant de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles, 122 sont maintenant sorties des problèmes les plus importants, tant en matériel qu'en personnel, et ne nécessitent plus un suivi quotidien. Elles continuent cependant à être suivie sur base des données qu'elles introduisent tous les jours dans Sciensano et peuvent rappeler la coordination des équipes de soutien en cas de rechute.

Plusieurs délais de procédure, notamment dans le secteur de la sécurité, seront suspendus



La Chambre a adopté jeudi à l'unanimité une proposition de loi du CD&V, du MR et de la N-VA, prévoyant la suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Cette suspension est prévue pour la période du 18 mars au 17 mai. Ces suspensions d'échéances et de délais de procédure concernent le secteur de la sécurité lors des matches de football, le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les sanctions administratives communales, les agréments des entreprises de gardiennage ou encore la procédure de suspension préventive du droit d'une personne d'exercer des activités de sécurité privée et particulière.

Des procédures assouplies pour les institutions de retraite professionnelle



La Chambre a adopté jeudi à l'unanimité une proposition de loi du MR visant à assouplir plusieurs procédures légales pour les institutions de retraite professionnelle (IRP), notamment les fonds de pension d'entreprises, dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Covid-19). La proposition de loi prévoit que les IRP pourront communiquer à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) leurs comptes et rapports annuels relatifs à l'exercice 2019, au plus tard le 31 août 2020. Le dépôt des documents requis, dont les comptes et bilans, auprès de la Banque Nationale est autorisé jusqu'au 30 septembre.

Le groupe Sunweb gèle les prix pendant un an des vacances annulées



Le groupe Sunweb, spécialisé dans les séjours tout compris au soleil et aux sports d'hiver, va geler les prix pendant un an des vacances annulées en raison de la crise liée au coronavirus, fait-il savoir vendredi. Le tour-opérateur s'engage à offrir aux clients concernés par des séjours annulés les mêmes vacances avec exactement le même prix dans un délai de réservation d'un an. En d'autres termes, les éventuelles réductions pour réservation anticipée seront conservées, et si les hôtels ou les vols s'avèrent plus chers, Sunweb Group maintient les tarifs convenus initialement avec les voyageurs.

Plainte de 78 Belges contre une agence de voyage après le décès de 4 touristes



Une plainte commune a été déposée par 78 compatriotes contre l'agence de voyage "De Blauwe Vogel", à Saint-Trond. Ces Belges étaient partis début mars pour une croisière dans les Caraïbes. Mais quatre passagers belges sont entre-temps décédés du coronavirus et plusieurs autres se trouvent toujours à l'hôpital, rapporte Het Laatste Nieuws vendredi. Les passagers du Costa Favolosa sont furieux. "Cette croisière n'aurait jamais dû avoir lieu", déclare Kevin Roosemont, qui a décidé de centraliser toutes les plaintes via un avocat. Une mise en demeure sera lancée vendredi. "Nous demandons un remboursement complet du voyage et des éventuels frais médicaux." "Je comprends que ces personnes ne sont pas satisfaites de la tournure du voyage et qu'elles cherchent un coupable. Mais nous ne sommes pas responsables. Nous n'y pouvons rien si des excursions ont été annulées et si des informations erronées ont circulé. Elles doivent se tourner vers Costa", réagit l'agence de voyage en question.

La FWB dégage 7,8 millions d'euros pour aider ses hôpitaux universitaires



Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en seconde lecture un soutien de 7,8 millions d'euros aux quatre hôpitaux universitaires présents en Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir les Cliniques universitaires Saint-Luc, l'Hôpital Erasme, le CHU de Liège et le CHU Mont-Godinne).

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be