Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les Red Lions reprennent l'entraînement, 30% des entreprises artistiques risquent la faillite

Le secteur aéronautique belge a déjà reçu une aide de 75 millions d'euros

Depuis l'éclatement de la crise du coronavirus, la Société fédérale de participations et d'investissements (SFPI), le bras financier du gouvernement fédéral, a déjà accordé 75 millions d'euros de soutien aux entreprises de son portefeuille. La grande majorité de cette manne a bénéficié au secteur aéronautique, écrit samedi L'Echo.



Plus de 60% des infirmiers risquent l'épuisement professionnel selon une enquête

Plus de six infirmières/infirmiers belges francophones sur dix (62%) risquent l'épuisement professionnel, a annoncé vendredi par communiqué la SIZ Nursing, la société des infirmiers francophones de soins intensifs de Belgique. L'enquête révèle que 20% des répondants ont un score élevé de perte d'accomplissement personnel, 33% ont un score élevé de déshumanisation et 46% ont un score élevé d'épuisement professionnel. Plus de 3.500 répondants ont déjà participé à l'enquête qui se poursuit jusqu'au 11 mai.

Mesures strictes pour le retour à l'entraînement des Red Lions lundi



L'équipe nationale masculine de hockey va retrouver le chemin des terrains à partir de lundi, a annoncé vendredi l'Association royale belge de hockey (ARBH). Les Red Lions se retrouveront tous les lundis, mercredis et vendredis à Kontich pour des entraînements à huis clos. " En raison des mesures sanitaires en vigueur en Belgique, l'équipe nationale devra respecter un strict protocole ", a écrit l'ARBH dans un communiqué. Les joueurs devront, entre autres, toujours respecter la distance entre deux personnes de 1,5 mètre et se laver régulièrement les mains.

30% des entreprises actives dans les arts et spectacles annoncent un risque de faillite



L'économie belge semble se redresser progressivement, relève vendredi l'Economic Risk Management Group (ERMG) sur base d'une enquête menée auprès d'entreprises et d'indépendants. Toutefois, cette amélioration reste marginale. Ainsi, 9% des entreprises interrogées rapportent un risque faillite " probable " ou " très probable ". Elles sont 30% dans cette situation dans le secteur des " arts, spectacles et services récréatifs ".

Seules les activités nautiques à caractère sportif autorisées dès lundi en Wallonie

Les activités nautiques à caractère sportif seront autorisées à partir de lundi prochain avec application stricte des règles édictées par le Conseil national de Sécurité, annonce vendredi le SPW Mobilité dans un communiqué. La navigation de plaisance, interdite depuis le début de la crise sanitaire, fait l'objet d'un assouplissement. L'accès au réseau navigable reste toutefois limité.

La ligue des droits humains demande un débat parlementaire sur le tracing anti-corona

La Ligue des droits humains, la Liga voor Mensenrechten et la Fédération internationale pour les droits humains sont préoccupées par le système de recherche des contacts actuellement mis en place par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les organisations estiment en effet, qu'en termes de respect de la vie privée, le recours à des centres d'appel (call centers) reliés à une base de données centrale semble aussi inquiétant que les applications de tracing anti-corona qui sont à l'étude. Il n'est pas clair quelles données peuvent être stockées et pendant combien de temps, selon elles. Les organisations demandent " de toute urgence un débat parlementaire approfondi ".