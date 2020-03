Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: Les promotions dans les magasins interdites, le personnel soignant prioritaire

Le coronavirus en Belgique a contraint le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour éviter sa diffusion. Il est demandé aux Belges de limiter les déplacements à l'essentiel. Vous retrouverez dans cet article les dernières informations liées à l'évolution de la pandémie sur notre territoire.

La pandémie rend les courses dans les magasins plus onéreuses

Le Conseil national de sécurité a interdit toutes les promotions et les rabais, rapportent plusieurs journaux flamands jeudi, relevant que faire les commissions dans les magasins s'en trouvent dès lors plus onéreuses. "Nous demandons déjà depuis des jours que les gens ne stockent pas trop de produits" , explique Yves Stevens, porte-parole du centre de crise des Affaires intérieures. "Il n'est donc plus question de mener des actions de type 'achetez-en en 5 et payez pour 3'. D'autant plus que nous voulons éviter que des promotions intéressantes attirent davantage de personnes à l'intérieur des magasins. Nous voulons à tout prix éviter les rassemblements". L'interdiction de proposer des réductions ne concerne pas la vente en ligne. Report de certaines peines de prison

Les parquets révisent leurs priorités dans la foulée de la pandémie de Covid-19, si bien que l'enfermement de certains condamnés s'en voit reporté pour éviter les contaminations dans les prisons, rapporte jeudi De Standaard. La justice va poursuivre strictement les contrevenants aux règles de confinement. "Contre les plus récalcitrants, nous allons prendre des mesures plus fermes" , assure la procureure Ine Van Wymersch, porte-parole de crise. Par conséquent, d'autres tâches risquent de prendre aussi plus de temps, reconnait-t-elle.



Les sportifs belges invitent les citoyens à rester à la maison

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a publié mercredi une vidéo dans laquelle plusieurs sportifs belges de haut niveau invitent les citoyens à respecter les mesures du gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus et à rester chez eux.

Dans la vidéo, apparaissent dans l'ordre Nina Derwael, Kevin Borlée, Jolien d'Hoore, Camille Laus, Greg Van Avermaet, Charline Van Snick, Bart Swings, Claire Michel, Dirk Van Tichelt, Simon Gougnard, Emma Plasschaert, Jonathan Borlée, Pieter Timmers, Thomas Detry et Jaouad Achab. Tous adressent un message clair: "restez à la maison, protégez-vous et protégez les autres."



Un hôpital en Flandre-Orientale met Whatsapp à disposition des patients les plus isolés

L'hôpital Alma à Eeklo en Flandre-Orientale propose à ses patients isolés en raison de l'épidémie de Covid-19 des smartphones dotés de l'application Whatsapp de sorte qu'ils puissent rester en contact avec leurs proches. Depuis l'interdiction de visite, il semble des patients sont incapables de maintenir un contact à distance.

Sophie Wilmès recevra jeudi après-midi la confiance

La Chambre accordera jeudi après-midi la confiance au gouvernement Wilmès II. La séance plénière de la Chambre se réunira en deux temps, avec la discussion de la déclaration du gouvernement à 10h15 et un vote attendu lors de la séance de l'après-midi à 14h30.

Carrefour donne la priorité au personnel soignant et aux plus de 65 ans

Après Delhaize, les supermarchés Carrefour donneront eux aussi la priorité aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'au personnel soignant pour faire leurs courses. Les aînés verront également leurs commandes passées via ShipTo traitées prioritairement.

ING ferme plus de la moitié de ses agences en Belgique

La banque ING ferme plus de la moitié de ses bureaux dans un effort de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, fait part l'institution bancaire mercredi soir. Ces dispositions resteront en vigueur "jusqu'à nouvel ordre", assure une porte-parole. Dans les 300 agences qui restent ouvertes, un maximum d'un client est admis par agence en même temps.

De premiers applaudissements pour le personnel soignant en Belgique

Les Belges ont commencé à applaudir mercredi soir, à 20h00, le personnel soignant en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, a constaté que des personnes étaient notamment sorties sur leur balcon avenue de l'Héliport, près de la caserne centrale des pompiers, pour applaudir le travail des ambulanciers. Cette initiative a déjà cours dans d'autres pays européens, comme en France ou aux Pays-Bas.

Après ses magasins, IKEA ferme son webshop

Après la fermeture mardi de ses magasins physiques, le spécialiste de l'ameublement IKEA a décidé de fermer son webshop belge jusqu'à nouvel ordre, indique l'enseigne mercredi soir.

Le ministre Goffin demande aux Belges à l'étranger, désireux de revenir, de se manifester

Le ministre belge des Affaires Etrangères Philippe Goffin a encouragé mercredi les Belges temporairement à l'étranger à prendre rapidement leurs dispositions s'ils veulent revenir au pays et à contacter en premier lieu leur tour-opérateur, leur organisme de voyage ou leur compagnie aérienne.

La taskforce économique fédérale se réunira pour la première fois jeudi

L'Economic Risk Management Group (ERMG) se réunira pour la première fois jeudi, à 18h00, à la Banque Nationale Belge, a annoncé mercredi le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès.

Les pharmaciens demandent aux clients de les contacter par téléphone

L'Association Pharmaceutique Belge (APB) ne constate pas de nouvelle réaction de panique au sein de la population belge, mais continue de demander aux clients de contacter les pharmaciens par téléphone avant de s'y rendre. Les visites en pharmacie doivent se limiter aux cas urgents et nécessaires afin de lutter contre la propagation du coronavirus, souligne l'organisation mercredi.

Tous les recyparcs de Wallonie fermés

Les plus de 200 recyparcs répartis sur le territoire wallon sont fermés depuis ce mercredi et ce jusqu'à nouvel ordre, a indiqué le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo).

Les premiers sans-abri confinés

Une personne venue du Samusocial a été accueillie au centre de la Croix-Rouge, situé rue de Trèves à Bruxelles, qui a ouvert depuis mardi un étage pour les personnes infectées par le coronavirus, a indiqué mercredi Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. Une autre personne envoyée par Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, est encore attendue.

En raison du Covid-19, la hall sportif de Basse-Enhaive va par ailleurs être réquisitionné afin d'y installer dès jeudi un centre pour sans-abri, a indiqué mercredi la Ville de Namur lors d'une conférence en comité restreint. Parallèlement, les abris de nuit actuels vont être fermés.

Delhaize arrête son service de retrait en point de collecte

L'enseigne Delhaize arrête à partir de samedi le service de retrait en point de collecte, pour libérer du personnel dans les magasins. Elle met également fin à ces actions de promotions à partir de mercredi, pour éviter que des clients n'accumulent inutilement des denrées, indique le porte-parole Roel Dekelver.

La police fait respecter prioritairement l'interdiction de rassemblement

La police fait respecter prioritairement et scrupuleusement l'interdiction de rassemblement depuis 12h00 mercredi et elle sera présente en masse sur le terrain à cette fin, a annoncé la police fédérale mercredi, appliquant ainsi les mesures de confinement qui sont en vigueur depuis ce mercredi midi jusqu'au 5 avril prochain sur le territoire.

