Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 1629 nouveaux cas, 268 nouveaux décès

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Les chiffres pour les 24 dernières heures ont été annoncés ce dimanche vers 11h par le SPF Santé publique.

1629 nouveaux cas ont été rapportés (contre 1.351 annoncés samedi). 1003 patients résident en Flandre, 461 en Wallonie et 143 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 29647 . Les chiffres sont donc assez stables, un peu trop: les experts estiment que le "plateau" du pic est un peu long. "Le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter", constate le SPF Santé publique. "Donc, tenez bon et suivez les mesures générales, prenez soin de vous et des autres."

Au total, 5353 patients sont encore hospitalisés. 392 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées lors des dernières 24 heures, tandis que 477 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris.

Au total, 1223 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 39 patients au cours des 24 dernières heures.

6463 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 477 au cours des 24 dernières heures.

3600 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 268 décès au cours des dernières 24h (contre 327 annoncés samedi). Sur ces 3600 personnes décédées, 54% sont mortes à l'hôpital, 41% dans une maison de repos et de soins, 0% à la maison et 3% à un autre endroit.

Pas d'examens avec présence physique à l'ULB et l'ULG

L'Université de Liège (ULiège) et l'Université libre de Bruxelles (ULB) n'organiseront pas d'examens avec présence physique cette année en raison de la crise du coronavirus. Les examens pourront prendre différentes formes pour les 23.000 étudiants de l'ULiège: oraux ou questions à choix multiples à distance, questions ouvertes, travaux à remettre, etc. Quant à l'ULB, qui compte près de 32.000 étudiants, "il n'y aura pas de présentiel" non plus et "cela concerne toutes les facultés et tous les cours". Les modalités des examens seront annoncées par les professeurs le 27 avril prochain.

La police sanctionne les BBQ clandestin, comme prévu

Dix personnes ont été verbalisées lors d'un barbecue clandestin, organisé samedi soir à Bornival, dans l'entité brabançonne de Nivelles, a-t-on appris dimanche auprès du bourgmestre Pierre Huart. Elles participaient samedi soir à un barbecue, un rassemblement pourtant interdit en cette période de crise sanitaire. "Chacun des contrevenants devrait s'acquitter d'une amende de 250 euros", précise le bourgmestre de Nivelles.

Les Belges coincés en Tunisie sont rentrés

Une centaine de Belges, ainsi qu'une dizaine d'Européens, ont quitté la Tunisie pour la Belgique samedi après-midi, se félicite dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin. Avec le rapatriement de samedi, tous les Belges qui souhaitaient rentrer de Tunisie mais qui n'avaient pu prendre les vols de rapatriement du 20 mars sont maintenant de retour au pays. Le ministre Goffin annonce également qu'un avion militaire a décollé samedi après-midi de Melsbroek pour Kinshasa, et qu'un vol de rapatriement depuis Bogota et Saint-Domingue est par ailleurs en cours d'organisation.

Tous les festivals d'été annulés ?

Face à la progression du virus , la tenue des festivals d'été est plus que menacée. Ils pourraient tout simplement être annulés, beaucoup d'organisateurs s'y préparent. Le conseil national de sécurité qui se réunit mercredi pourrait trancher (en savoir plus).

La prolongation du confinement ne semble plus faire de doute

Les experts désignés par le gouvernement fédéral pour analyser la crise du coronavirus planchent actuellement sur une prolongation des mesures de confinement. Aucune information n'a cependant filtré ce samedi. Nous devrions en savoir plus mercredi suite à la prochaine réunion du Conseil national de sécurité. Le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai semble ne plus faire de doute. (plus d'informations dans cet article)

Quelque 10.000 échantillons prélevés dans les maisons de repos en cours d'analyse



Plus de 5.500 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués vendredi, portant le total depuis le début de la crise à 102.151, indique samedi le rapport de la taskforce dirigée par le ministre Philippe De Backer. Quelque 10.000 échantillons récoltés dans les maisons de repos sont par ailleurs en cours d'analyse, précise le groupe de travail.

Aucun événement à Liège jusqu'au 30 juin

Aucun événement "petit, moyen ou grand, public ou privé, en plein air ou à l'intérieur", ne sera autorisé dans l'arrondissement de Liège jusqu'au 30 juin, indique samedi soir dans un communiqué l'ASBL Liège Métropole, qui regroupe les 24 bourgmestres des villes et communes de l'entité.

Plus de 800 volontaires prêts à apporter leur aide aux services d'hébergement en Wallonie

L'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) recensait 834 inscrits sur sa plate-forme solidaire wallonne pour soutenir les services d'hébergement samedi à 16h30, indique-t-elle dans un communiqué. Cela représente une augmentation de plus de 300 volontaires en 48 heures.

Des médecins, kinés, infirmiers, psychologues, éducateurs, personnels de cuisine et techniciens de surface ont notamment fait part de leur disponibilité pour venir en aide aux services d'hébergements comme les maisons de repos, ainsi que les institutions pour personnes handicapées ou fragilisées, se réjouit l'Aviq. La plate-forme (solidaire.aviq.be) met en contact les personnes offrant leurs services et les établissements d'hébergement qui manquent de personnel en raison de l'épidémie de Covid-19. Concrètement, les personnes disponibles encodent leurs coordonnées, leurs disponibilités et les structures dans lesquelles elles souhaitent travailler (aînés, personnes en situation de handicap ou personnes fragilisées). Les établissements d'hébergement ont eux accès directement à la liste des personnes inscrites et ils peuvent ainsi prendre contact avec elles en fonction de leurs besoins.