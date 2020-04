Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: tout le monde ne pourra pas retourner à l'école

Le coronavirus en Belgique et le confinement décrété par les autorités continuent d'impacter la vie de 11 millions de Belges. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Le dernier bilan belge fait état de 230 personnes décédées des suites du coronavirus portant le nombre total de décès à 5.683 personnes. Un nouveau bilan est attendu ce lundi en fin de matinée.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

La lutte contre le cancer redoute de sortir affaiblie de la pandémie

Le monde de l'oncologie tire la sonnette d'alarme afin d'éviter que des personnes atteintes d'un cancer, déjà dépistées en tant que tel et traitées ou non, ne deviennent les victimes collatérales du virus. La plateforme All.Can Belgium adresse un appel au groupe d'experts chargé de penser le déconfinement (Gees) dans Le Soir lundi.



La plateforme, qui réunit des médecins spécialisés, des experts de la santé et des industriels pharmaceutiques, fait part de son inquiétude sur les cancéreux qui s'ignorent. "Chaque année en Belgique, nous dénombrons 68.000 nouveaux cas. Or, dès le début du confinement, tout le dépistage de nouveaux cancers chez des personnes asymptomatiques a été mis complètement à l'arrêt", pointe le docteur Didier Vander Steichel, membre du bureau de All.Can Belgium et par ailleurs directeur général de la Fondation contre le cancer. "Cela ne peut pas durer des mois sinon on fait courir un risque à cette population".

Tout le monde ne pourra pas retourner à l'école



Même quand les écoles seront à nouveau ouvertes, tous les élèves ou professeurs ne pourront pas y accéder directement. Les scientifiques évaluent quels profils à risque devront encore rester à domicile, rapportent lundi Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen. Il existe déjà une liste, établie par les pédiatres belges quelques jours avant la fermeture des écoles. "Pour certains enfants, il avait déjà été conseillé de rester à la maison", indique le professeur Stijn Verhulst, chef du service pédiatrique de l'hôpital universitaire d'Anvers. "Il s'agit des enfants qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, si ils ont eu un cancer ou un trouble chronique qui affaiblit leur immunité". La recommandation date d'il y a plus d'un mois et sera mise à jour cette semaine ou la suivante. Selon le spécialiste anversois, il s'agit surtout de prévention.

65% des traitements médicaux urgents annulés



Une première enquête sur le phénomène réalisée par Sciensano est publiée par "Le journal du médecin". "L'épidémie du Covid-19 a eu un impact important sur l'accès au système de soins de santé pour des problèmes non liés au coronavirus. Une grande proportion des participants à l'enquête déclare avoir annulé des rendez-vous prévus au cours des quatre dernières semaines, les taux variant entre 25 et 90 % selon les prestataires de soins. Il est alarmant de constater, par exemple, que 65 % des personnes qui devaient passer un traitement médico-technique (radiothérapie, dialyse, ...) ont dû l'annuler", précise la revue médicale.

La criminalité s'adapte au coronavirus

La criminalité s'adapte aussi aux circonstances du coronavirus, analysent La Libre Belgique et La Dernière Heure lundi sur base du constat des parquets et services de police depuis le début du confinement. Vincent Macq, procureur du Roi de Namur, rapporte observer des ventes illégales de masques et de blouses médicales. Plusieurs dossiers ont d'ores et déjà été mis à l'instruction à Namur. En matière de drogue, le marché a été touché. Mais la demande est toujours présente, donc l'offre s'adapte. En ces temps de confinement, le dealer est plus visible car il continue à aller au client et le client continue à aller vers lui. Il y a par ailleurs davantage de contrôles policiers en rue, vérifiant les va-et-vient de la population. En outre, l'augmentation des contrôles de police pour vérifier qu'il s'agit bien de déplacements autorisés a une conséquence qui n'était pas forcément prévue. On découvre davantage de véhicules volés, en défaut d'assurance ou de contrôle technique, ou encore de conducteurs sans permis. (En savoir plus...)

La police fédérale a dressé plus de 36.000 pv en un mois

La police fédérale a dressé 36.114 procès-verbaux en un mois pour non-respect des mesures de confinement, a-t-elle annoncé dimanche. Près de la moitié des contrevenants avaient entre 18 et 29 ans. Depuis le 18 mars, les Belges sont priés de rester chez eux afin de faire face à l'épidémie de coronavirus. En un mois, la police, qui veille au respect de cette mesure, a dressé 36.114 pv, auxquelles s'ajoutent les sanctions administratives communales (SAC).

Une commande de plusieurs millions de masques

L'Union wallonne des entreprises (UWE) passe une commande de plusieurs millions de masques chirurgicaux à destination des entreprises du sud du pays. D'autres commandes suivront, indique son directeur général Olivier de Wasseige dans 7 Dimanche.



Pour aider les plus petites entreprises à se fournir des masques, l'UWE a lancé un appel à ses membres pour faire une commande groupée. La première commande concerne plusieurs millions de masques, et d'autres suivront, assure Olivier de Wasseige. La possibilité de participer à l'action commune sera élargie aux entreprises wallonnes même non-membres de l'UWE. En passant commande ensemble, elles pourront bénéficier d'un meilleur prix. Le directeur général affirme que le prix à l'unité sera plus bas que le prix actuel (entre 0,70 et 1 euro). Equiper son personnel aura un coût. "Aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation officielle. Mais des indications que nous avons pu recevoir, il serait conseillé de prévoir deux masques par jour et par personne", explique Olivier de Wasseige. C'est l'UWE qui se chargera de la distribution des masques.