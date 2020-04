Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un aide-soignante de Forest et une infirmière d'Enghien sont décédées

Le coronavirus en Belgique et le confinement mis en place il y a plus de deux semaines pour limiter l'épidémie a transformé momentanément la société belge. Suivez ici les dernières informations relatives à la situation sanitaires, aux mesures de lutte contre l'épidémie et aux conséquences socio-économiques du confinement

Une aide-soignante de la Maison de Repos ainsi que de Repos et de Soins du Val des Roses à Forest est décédée des suites du Covid-19, ont annoncé mercredi la direction de l'institution et le président du CPAS. Il s'agit d'une personne de 56 ans, qui était aide-soignante depuis 2014 dans une unité de soins pour personnes âgées désorientées. "Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à ses proches, et vivons ce deuil avec toute la communauté du Val des Roses. Ce décès et notre douleur sont un nouvel appel à des mesures d'urgence pour protéger le personnel en maison de repos et les résidents", a déclaré le bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti.

Une infirmière de 49 ans meurt à Enghien

Un autre décès au sein du personnel soignant a été recensé en Wallonie Picarde, cette fois. Françoise Soamaro a succombé des suites du Covid-19. Cette infirmière de 49 ans travaillait au sein du home Saint-Nicolas, à Enghien. Il s’agit de la maison de repos gérée par le CPAS de la cité d’Arenberg et où résident 140 pensionnaires. Selon la Dernière Heure, l'infirmière était affaiblie par des problèmes de santé antérieurs.

Une maison de repos près de Maaseik déplore déjà 14 morts entre ses murs



Quatorze personnes sont décédées dans la maison de repos Het Park à Neeroeteren, près de Maaseik (province de Limbourg), dont au moins dix ont succombé au Covid-19, indique mercredi soir le bourgmetre de cette commune Johan Tollenaere (Open Vld).

Près de 12 millions d'euros pour les indépendants complémentaires

Le ministre fédéral des Indépendants Denis Ducarme (MR) a obtenu l'accord du kern pour étendre le droit passerelle, auparavant réservé aux indépendants temps plein, aux indépendants complémentaires et aux pensionnés actifs indépendants qui ont dû cesser totalement ou partiellement leurs activités en raison de la crise du coronavirus. Une enveloppe de 12 millions d'euros a d'ores et déjà été débloquée, écrivent jeudi La Dernière Heure et Het Laatste Nieuws.

Un millier de détenus en moins dans les prisons

En raison de l'apparition du nouveau coronavirus, moins de personnes sont consciemment incarcérées en prison en Belgique. Le nombre de détenus a ainsi baissé de 10% en un mois, pour s'établir à 9.870, écrit jeudi De Standaard. Et ce nombre devrait probablement encore diminuer. Avec 9.500 places disponibles, les prisons belges sont cependant toujours surpeuplées.

Les agents de la police fédérale de la route invités à coudre des masques



Les policiers et les administratifs de la police fédérale des autoroutes (WPR) sont "invités" à coudre des masques en tissu pour préparer le déconfinement et lutter contre la propagation du coronavirus, selon une note officielle dont les journaux Sudpresse relaient des extraits jeudi. Les heures prestées en couture compteraient en outre dans le cadre du télétravail pour celles et ceux qui n'ont pas assez de travail pour remplir une journée.

"La motivation à respecter les mesures diminue légèrement, chez les jeunes et les moins jeunes"

La motivation à respecter les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus commence à baisser, ressort-il d'une étude de l'UGent (Université de Gand) dont les conclusions sont publiées jeudi dans Het Nieuwsblad. Le confinement commence en effet à s'éterniser et, malgré les chiffres encourageants des hôpitaux, il y a peu de chances que cela change dans l'immédiat. Aujourd'hui plus que jamais, il faut cependant persévérer, insistent des experts. "La motivation à respecter les mesures diminue légèrement, chez les jeunes et les moins jeunes", explique le professeur et psychologue du développement Maarten Vansteenkiste (UGent). "La cause est probablement la durée du confinement. Notre attention se relâche après presque quatre semaines."

La volonté d'extension des délais judiciaires sauf pour les étrangers retoquée

L'avant­-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui proposait d'étendre les délais judiciaires sauf pour le Conseil du contentieux des étrangers a été retoqué, rapporte L'Echo jeudi. Cet avis quant au texte proposé par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Koen Geens et Pieter De Crem (CD&V), dans le cadre de la crise du coronavirus n'est toutefois que consultatif.

La SNCB perd 70 millions d'euros de recettes par mois



La SNCB perd 70 millions d'euros de recettes commerciales par mois en tickets et en abonnements, dévoile jeudi la patronne de la SNCB Sophie Dutordoir dans les colonnes de L'Echo et du Tijd. Avec le confinement dû à l'épidémie de coronavirus, l'entreprise ferroviaire a en effet vu ses recettes fondre et ne transporte plus que 10% de passagers par rapport à la normale.