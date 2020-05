Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un Conseil des ministres se réunit aujourd'hui pour étudier les mesures de la reprise de l'horeca

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Un Conseil des ministres se réunit ce matin pour valider les mesures de la reprise de l'Horeca

Les cafés et restaurants ont désormais un guide de redémarrage à suivre. Il a été rédigé par les partenaires sociaux et validé par le gouvernement hier, il fixe un ensemble de mesures a respecter lors d'une future réouverture. Un Conseil des ministres élargi se penche sur le sujet ce samedi à partir de 10h30 avec les présidents des 10 partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux, la Première ministre et ses vice-premiers.

Les mesures précisées indiquent qu’il faut respecter une distance d’un mètre 50 entre chaque table, pas de service au bar, les menus seront présentés sur des tableaux ou des pancartes, le système de réservation sera obligatoire. Les établissements devront fermer leurs portes à minuit. La date de réouverture des bars et des restaurants n’est pas encore connue. Une décision devrait être prise au prochain conseil national de sécurité ce mercredi.

Un établissement horeca sur deux au bord de l'asphyxie

Une entreprise horeca sur deux se trouve au bord de l'asphyxie, selon une étude menée par l'expert en données d'entreprises Graydon et relayée par les quotidiens L'Echo et De Tijd samedi. Même en cas de réouverture des établissements le 8 juin, en faisant l'hypothèse que les entreprises horeca engrangeront 50% de leurs revenus habituels jusqu'à la fin de l'été, 25% continueront à faire face à de sérieux problèmes.

Bruxelles: retour des amendes pour non respect de la LEZ à partir du 1er juillet

Les amendes pour non-respect des critères d'accès à la Zone de Basses Emissions (LEZ-Low Emission Zone) de la Région bruxelloise, temporairement suspendues en raison de la pandémie de COVID-19, seront à nouveau imposées à partir du 1er juillet prochain, a annoncé samedi Bruxelles Environnement. Les propriétaires de véhicules diesel de norme EURO 0, 1, 2 ou 3 et les véhicules essence et LPG de norme EURO 0 et 1 s'exposent donc de nouveau à une amende de 350 euros s'ils y circulent à partir de cette date.