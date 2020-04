Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un groupe de 10 pour penser au déconfinement, des règles clarifiées par les autorités

Le coronavirus en Belgique continue sa propagation et contraint des milliers de Belges à se confiner. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la propagation de l'épidémie sur le territoire belge durant ces dernières heures.

Voici le fil des informations

Une société belge développe un appareil qui réduit le temps d'utilisation des respirateurs



L'entreprise technologique Materialise, basée à Louvain, a mis au point un dispositif qui relie des pièces en stock dans les hôpitaux afin que l'ensemble puisse servir de masque à oxygène. L'avantage de l'appareil est qu'il permet de réduire le temps qu'un patient doit passer sur un respirateur mécanique, ce qui permet aux hôpitaux de disposer de plus d'appareils pour le même nombre de patients.



De la souplesse dans les règles de confinement face à certaines conditions



Il n'est pas toujours simple d'y voir clair entre ce que l'on peut faire et ce qu'il nous est interdit dans les mesures de confinement imposées pour endiguer la propagation du coronavirus. D'autant plus qu'une tolérance existe face à certaines conditions. Afin de clarifier les choses, le centre de crise a publié lundi un document reprenant les questions les plus fréquemment posées concernant toute une flopée de sujets liés à la crise sanitaire.

Un groupe des 10 pour préparer le déconfinement



Le groupe de 10 experts qui préparera le déconfinement graduel du pays est constitué, a annoncé lundi la Première ministre, Sophie Wilmès. L'on y retrouve quelques noms connus depuis la crise du coronavirus, comme les professeurs Van Ranst et André.

Comeos pense qu'il serait "prématuré" de déjà reporter les soldes au mois d'août

Plusieurs organisations de classes moyennes, tant au nord qu'au sud du pays, ont exprimé leur souhait de voir les soldes d'été reportés d'un mois, de juillet à août, en raison de l'épidémie de Covid-19. Comeos, la fédération du secteur du commerce, qui représente les grandes enseignes de mode, juge néanmoins prématuré de déjà décider d'un tel report.

Les détenus fabriquent des masques pour des organisations externes



Les prisons produisent désormais des masques buccaux pour d'autres organisations, annonce lundi la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. Les détenus en ont déjà cousu un total de 27.350.

La dette publique a augmenté de plus de 10 milliards d'euros en mars (2)



La dette de l'État fédéral a augmenté de 10,189 milliards d'euros en mars pour atteindre 414,657 milliards à la fin du mois, indique lundi le Service public fédéral (SPF) Finances. Le solde net à financer du mois de mars 2020 s'élevait à 8,206 milliards d'euros. La Trésorerie souligne que la dette subit d'importants effets saisonniers.

La Flandre veut faire reprendre des chantiers routiers

Le gouvernement flamand a communiqué lundi avoir composé un mémorandum avec le secteur des travaux routiers et hydrauliques sur la manière de relancer les chantiers. Selon la ministre régionale des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld), l'objectif est de pouvoir faire redémarrer, de manière progressive et contrôlée, les chantiers, d'autant plus que la situation est très calme sur les routes en cette période de confinement.