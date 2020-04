Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: un mois de confinement, les prix de l'énergie en forte baisse

Le coronavirus en Belgique continue de faire, chaque jour, des victimes supplémentaires. Aujourd'hui, à l'instar du monde entier, le pays tourne au ralenti dans un unique but: limiter l'étendue de cette crise sanitaire. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Le 17 mars dernier, le Conseil National de sécurité imposait à toute la population de limiter ses déplacements et de rester, autant que possible, confiner à son domicile. Le but: tenter d'enrager la propagation du virus sur le territoire.

Voici le fil des informations

CORONAVIRUS DIRECT

Les retraits de billets ont diminué de 50%

Les retraits d'argent liquide ont baissé globalement de moitié au cours du mois de mars, selon les données fournies par plusieurs banques et relayées vendredi dans La Libre. Les dépôts sont aussi à la baisse. Le consommateur a besoin de bien moins de cash qu'auparavant, relève le quotidien.

Les prix de l'énergie en forte baisse

Les prix de l'énergie sont sous pression depuis plusieurs semaines et ont atteint un niveau particulièrement bas en avril, constate la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). Pour les consommateurs, dont beaucoup ont encore de vieux contrats dits "dormants", comparer les prix et, le cas échéant, changer de fournisseur, pourraient s'avérer très avantageux.

La fin de bail aménagée pour locataires et étudiants koteurs à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois s'est accordé jeudi sur de nouvelles mesures de soutien à la population touchée économiquement par la crise du coronavirus. Parmi celles-ci, des changements dans les préavis pour quitter un logement dont on est locataire, ce qui devrait soulager les étudiants koteurs et les ménages qui s'apprêtaient à déménager et se retrouvent dans l'impossibilité de le faire à la date prévue, précise-t-on au cabinet de la secrétaire d'Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS).

Bruxelles élargit sa prime de fermeture, lance d'autres aides pour taxis et entrepreneurs

Le gouvernement bruxellois s'est accordé jeudi sur une nouvelle batterie de mesures pour soulager les entreprises et divers indépendants dont l'activité souffre de l'actuelle crise du coronavirus, alors que les mesures globales de confinement qui ralentissent l'économie ont été prolongées cette semaine par le Conseil national de sécurité (jusqu'au 3 mai). La "prime de fermeture" bruxelloise, une prime unique de 4.000 euros, est ainsi élargie à quelques secteurs supplémentaires qui se trouvaient jusqu'à présent dans le flou, et une autre prime unique, de 2.000 euros, a été imaginée pour les entrepreneurs et petites entités qui ont vu leurs rentrées financières fortement impactées.